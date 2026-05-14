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Made in Italy: Meroni (Mondelēz Italia), 'Oro Saiwa parte storia famiglie italiane'

Francesco Meroni - (Foto Mondelēz)
Francesco Meroni - (Foto Mondelēz)
14 maggio 2026 | 11.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Celebrare i 70 anni di Oro Saiwa significa festeggiare non solo un traguardo aziendale, ma un pezzo della storia collettiva del Paese. Da settant’anni il brand accompagna milioni di famiglie italiane in momenti quotidiani come la colazione e la merenda”. E’ quanto ha affermato da Francesco Meroni, Direttore Marketing di Mondelēz Italia, all’evento ‘Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana’ svoltosi presso il Senato della Repubblica Italiana da Mondelēz Italia e promosso dal Senatore Giorgio Maria Bergesio.

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L’incontro, organizzato per la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, è stato l’occasione per discutere del valore strategico delle filiere agroalimentari, nonché del loro impatto nel sistema economico e del ruolo della sostenibilità come leva di competitività per il Paese.

“Oro Saiwa viene prodotto nello stabilimento di Capriata d’Orba, nell’Alessandrino, uno dei poli di eccellenza produttiva di Mondelēz International per snack dolci e salati, utilizzando 100% grano italiano proveniente dai territori circostanti. Una scelta che rappresenta non solo un modello produttivo, ma anche una precisa dichiarazione di responsabilità verso il territorio e la filiera agricola nazionale”, ha spiegato Meroni.

Il Direttore Marketing di Mondelēz Italia ha ribadito come la sostenibilità sia oggi un elemento centrale nelle scelte del marchio. “Le famiglie italiane sono sempre più attente ai temi ambientali e della sostenibilità. Per questo lavoriamo su materie prime tracciate e su politiche agricole e ambientali capaci di valorizzare il territorio e garantire qualità nel lungo periodo” sono state le sue parole in conclusione.

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Made in Italy Oro Saiwa sostenibilità filiera agroalimentare Mondelēz Italia
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