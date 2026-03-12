Manifatture Sigaro Toscano, Vania la sigaraia che custodisce l'antica arte a Lucca

Ogni sigaro viene riempito di tabacco e arrotolato a mano con gesti sicuri, accurati e allo stesso tempo veloci, dalle mani esperte delle sigaraie delle Manifatture Sigaro Toscano di Lucca. Un mestiere artigianale che si impara dopo un lungo tirocinio di due anni e si intraprende, quasi sempre, per scelta. E’ il caso di Vania, 48 anni, che ha ottenuto la licenza per farlo come sua nonna, molti anni prima, con una tecnica che risale a metà dell'Ottocento. Oggi Vania lavora su una piccola tavoletta di legno, per otto ore al giorno, in un grande capannone con le altre colleghe sigaraie, una quarantina in tutto, stando l’una al fianco dell’altra. Ognuna di loro ne produce 500 al giorno. “Mia nonna mi ha sempre parlato della manifattura e dei sigari con grande entusiasmo, è stata lei a trasmettermi interesse e passione. E così quando l'azienda si è messa in cerca di personale mi sono proposta e ho iniziato a lavorare”. Racconta così la sua esperienza Vania intervistata dall’Adnkronos, durante una visita allo stabilimento toscano, in occasione del lancio dell’edizione speciale del sigaro Antico Toscano in vendita con il ‘Marchio Storico di Interesse Nazionale”, riconosciuto dal Mimit.

Vania ha un figlio e una famiglia, vive nei dintorni di Lucca ed è sempre riuscita a conciliare vita e lavoro. “Sono molto soddisfatta di quello che faccio, anche se è un lavoro duro, è gratificante perché - spiega - è una cosa che viene creata da me, con le mie mani. Ed è bello”. Quando la nonna è andata in pensione, nel 1980, Vania aveva solo 9 anni e seppure bambina, ha elaborato una passione per il mestiere di sigaraia, antico ma ancora ricercato anche se finalizzato ad una piccola produzione di sigari fatti mano, 2 milioni l'anno su un totale di 240 milioni prodotti dalle Manifatture. Sono sigari che andranno in commercio in edizione limitata tra 12, 14 mesi, veri e propri emblemi del made in Italy: il Toscano Originale il Toscano Originale Millenium, il Toscano Originale Selected e il Toscano del Presidente.

Fare la sigaraia rappresenta un’opportunità di lavoro anche se non per tutte, in quanto le esigenze di produzione sono limitate (in base alle previsioni di vendita), dunque il numero di sigaraie a breve scadenza sarà incrementato di altre due risorse ma le candidature ci sarebbero, mentre, fanno sapere da Manifatture Sigaro Toscano, è molto più difficile reperire sul mercato meccatronici da inserire nello stabilimento. (Dall'inviata Cristina Armeni)