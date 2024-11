Cinquecento euro all'anno per ogni figlio per le attività extra scolastiche, sportive e di apprendimento delle lingue. Lo prevede un emendamento alla manovra 2025 sottoscritto dai deputati Foti e Rampelli di Fratelli d'Italia segnalato.

La proposta prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un apposito 'Fondo Dote Famiglia' con la dotazione di 30 milioni di euro per il 2025 per le famiglie dove il genitore richiedente ha Isee pari o inferiore a euro 35.000 un contributo economico annuo di euro 500 per ciascuno figlio a carico fino a 14 anni di età.