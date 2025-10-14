circle x black
Manovra 2026, interventi per circa 18 miliardi annui: le misure, i numeri

Dal taglio dell'Irpef all'adeguamento dei salari al costo della vita, passando per gli interventi a contrasto della povertà. Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Sostegno a famiglie, imprese e sostenibilità dei conti"

Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti
Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti
14 ottobre 2025 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Manovra dispone interventi per circa 18 miliardi medi annui. E' quanto comunica il ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota al termine del Consiglio dei ministri di oggi, martedì 14 ottobre. "La manovra di finanza pubblica interviene in un contesto in cui permangono forti elementi di incertezza" dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "L'impegno del governo, in questo scenario, è proseguire da un lato nell'azione di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, delle imprese e per il sociale, dall'altro assicurare la sostenibilità della finanza pubblica". "Essa - aggiunge secondo una nota diffusa dal Mef al termine del Cdm - è coerente con il percorso della spesa netta indicato nel piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e confermato nel documento programmatico di finanza pubblica 2025".

Interventi per le famiglie

La manovra stanzierà nel triennio circa 3,5 miliardi per la famiglia e contrasto alla povertà. Inoltre, al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce una revisione della disciplina per il calcolo dell’Isee, che interviene sul valore della casa e sulle scale di equivalenza, con effetti complessivi di quasi 500 milioni di euro annui.

Sanità

Ai rifinanziamenti previsti l’anno scorso dalla legge di bilancio, pari a oltre 5 miliardi per il 2026, a 5,7 miliardi per il 2027 e a quasi 7 miliardi per il 2028, si aggiungono 2,4 miliardi di euro per il 2026 e 2,65 miliardi per il biennio successivo.

Bonus edilizi

Sono prorogate per il 2026, le stesse condizioni previste per l'anno 2025, le disposizioni in materia di detrazione delle spese sostenute per interventi edilizi.

