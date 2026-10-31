Manovra, Confsal: "No ai tagli per docenti e Ata, la scuola ha bisogno di investimenti"

"I tagli agli organici del personale docente e ATA previsti nel disegno della Legge di Bilancio 2027 vanno cancellati. Per la Confsal si tratta di un provvedimento che va nella direzione opposta rispetto alle reali esigenze della scuola". Così in una nota di Consal che continua: "Non si può chiedere alle istituzioni scolastiche di affrontare responsabilità sempre maggiori, garantire inclusione, qualità dell’offerta formativa e servizi efficienti e, contemporaneamente, ridurre le risorse professionali necessarie ad assolvere tutte queste funzioni".

"La Confsal invita fermamente il Governo a ritirare questa inaccettabile proposta di tagli agli organici perché la scuola ha bisogno di personale, stabilità e investimenti. Su questo punto la Confsal, unitamente alla federazione della Scuola Snals-Confsal, manterrà una posizione ferma e porterà avanti un’azione coerente e decisa", afferma il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.