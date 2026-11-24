Il nostro Paese è in linea con le regole secondo la Commissione Europea, insieme ad altri 13 Paesi. Bulgaria e Ungheria in violazione, la Germania potrebbe rischiare in primavera

Per la Commissione Europea, l'Italia è tra i 14 Paesi membri dell'Ue che rispettano le regole di bilancio e, pur rimanendo nella procedura per deficit eccessivo (Edp) al momento, non rischia alcuna misura aggiuntiva nell'ambito dell'Edp.

Secondo il pacchetto del semestre europeo annunciato oggi a Strasburgo, oltre al nostro Paese anche Danimarca, Estonia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Svezia, Cipro, Portogallo (tutti fuori procedura), nonché Belgio, Francia, Austria, Polonia e Slovacchia (tutti in procedura per deficit) sono in linea con le norme.

La manovra economica, o draft budgetary plan nel gergo comunitario, per il 2027 dell'Italia viene considerata in linea con le raccomandazioni del Consiglio, poiché nel 2027 la spesa netta dovrebbe crescere del 3,3%, che è più dell'1,9% previsto dal percorso concordato, ma il differenziale si spiega pienamente con la clausola nazionale di salvaguardia, che prevede spese aggiuntive per difesa ed energia in deroga al tetto del 3%.

Tutte misure energia approvate da Commissione

Certo, a quanto si apprende, a Bruxelles la manovra viene considerata al limite, priva di margini di sicurezza, con un approccio non particolarmente prudente. Di conseguenza, eventuali sorprese negative potrebbero comportare dei rischi sotto il profilo della conformità alle regole in futuro.

Si nota inoltre un forte ricorso a numerose misure di piccola entità. Non si vedrebbe un approccio chiaramente delineato e coerente con una precisa strategia di crescita, che pure sarebbe utile per stimolare un maggiore sviluppo economico.

In sostanza, si riscontrano svariati tagli alle imposte, finanziati attraverso molteplici misure di natura fiscale di portata limitata. Tutte soluzioni che, pur non essendo propriamente quelle raccomandate, risultano comunque conformi al quadro normativo vigente. Inoltre, tutte le misure per la sicurezza energetica presentate dall'Italia nel quadro della clausola nazionale di salvaguardia (Nec in gergo) sono state considerate ammissibili dalla Commissione.

Verso abrogazione procedura per deficit in primavera

La comunicazione al Consiglio ricorda che, secondo le previsioni d'autunno, la spesa netta nel 2027 dell'Italia "risulterebbe superiore al tetto raccomandato dal Consiglio (in termini annuali). Tuttavia, tale scostamento previsto dovrebbe rientrare nei margini di flessibilità consentiti dalla clausola di salvaguardia nazionale".

Inoltre, "il disavanzo delle amministrazioni pubbliche italiane per il 2026 è stimato al 2,9% del Pil, attestandosi quindi al di sotto del valore di riferimento. Si prevede, peraltro, che il disavanzo rimanga inferiore al 3% nel 2027 e nel 2028, tenendo conto dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale".

Alla luce di tutto ciò, la Commissione "potrebbe abrogare l'Edp per l'Italia nella primavera del 2027, a condizione che i dati a consuntivo confermino un disavanzo delle amministrazioni pubbliche inferiore al 3% del Pil nel 2026 e che le proiezioni, basate sulle previsioni di primavera 2027 della Commissione, indichino che il disavanzo rimarrà al di sotto del 3% nel 2027 e nel 2028, considerando l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale".

Germania rischia procedura in primavera

Dopo i 14 in linea, un gruppo di 11 Paesi che sono a rischio di mancato rispetto delle regole, e che dovrebbero modificare le proprie leggi di bilancio per il 2027 di conseguenza.

Tra questi, Germania e Repubblica Ceca sono a rischio di non compliance, ma non dovrebbero subire ulteriori provvedimenti, almeno per ora. Il deficit di Berlino, secondo le proiezioni della Commissione, rischia di essere sopra il 3% anche al netto della clausola nazionale di salvaguardia, dunque in primavera, sulla base dei dati a consuntivo, "potremmo valutare di lanciare una procedura per deficit" nei confronti della Germania, ha spiegato un alto funzionario Ue.

Croazia, Malta, Lussemburgo, Olanda e Lituania sono a rischio di non compliance "rilevante", ma neppure loro dovrebbero subire misure procedurali per ora.

Bulgaria e Ungheria a rischio, procedura avanza

Per contro Spagna e Slovenia, pur non essendo in procedura per deficit, rischiano entrambe di essere in non compliance rilevante e potrebbero essere oggetto di misure (in particolare, nella prossima primavera potrebbe essere valutato il rispetto del criterio del debito).

Romania e Finlandia, invece, sono a rischio di non compliance e potrebbero essere oggetto di misure più avanti.

Ci sono, infine, Bulgaria e Ungheria che sono entrambe a rischio di rilevante non compliance e per le quali la Commissione raccomanda misure oggi: il Consiglio dovrebbe dunque far avanzare le rispettive procedure per deficit eccessivo nei confronti di entrambe. Secondo l'esecutivo, entrambe hanno mancato di agire con efficacia, in base alla procedura per deficit.