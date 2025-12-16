circle x black
Cerca nel sito
 

Manovra, la pensione anticipata 'rallenta' dal 2031: cosa cambia

Dal 2031 il riscatto della laurea breve pesa meno per raggiungere i requisiti necessari al prepensionamento

Una sede dell'Inps
Una sede dell'Inps
16 dicembre 2025 | 19.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novità per le pensioni nella Manovra 2026. Si allungano i tempi per la decorrenza del trattamento pensionistico per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata dal 2032, come prevede una delle proposte nel pacchetto di emendamenti presentato dal governo in Commissione Bilancio del Senato.

Cosa cambia

La proposta dispone infatti, per chi matura i requisiti per l'uscita anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, con un anno in meno per le donne) nel 2031 un posticipo della decorrenza di tre mesi. Ma quest'ultima aumenta progressivamente: a quattro mesi per chi matura i requisiti nel 2032 e 2033, a cinque mesi per chi li raggiunge nel 2034 e a sei mesi per chi li matura nel 2035 (quindi tre mesi in più rispetto al 2031).

Dal 2031, inoltre, il riscatto della laurea breve pesa meno per raggiungere i requisiti necessari al prepensionamento. Il testo in questione chiama in causa chi matura i requisiti per l'uscita anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi) dal 1 gennaio 2031: per questi lavoratori non concorrono, al conseguimento dei suddetti requisiti, sei mesi – tra quelli di anzianità contributiva – riscattati dalla laurea breve.

Il valore del riscatto diminuisce di anno in anno: per chi matura i requisiti nel 2032 non concorrono 12 mesi tra quelli di anzianità contributiva riscattati dalla laurea breve, per chi li raggiunge nel 2033 i mesi diventano 18, poi 24 per chi matura i requisiti nel 2035 e infine 30 per chi li raggiunge nel 2035.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
manovra 2026 pensioni news pensioni 2026
Vedi anche
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza