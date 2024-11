Manovra, Manca (Pd): "Abbandona imprese e uccide servizi pubblici"

Con la manovra il governo "lascia sole le imprese" già colpite dal forte calo della produzione e "aggredisce e uccide i servizi pubblici" mettendo a rischio il sociale e la sicurezza. Così in un'intervista all'Adnkronos il senatore Pd Daniele Manca commenta il ddl sulla scia delll'audizione di ieri del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in Parlamento.

Parlamentare di lungo corso della commissione Bilancio a Palazzo Madama, secondo Manca "il punto più debole del provvedimento è l'assenza di politiche economiche ed industriali, di un'idea sviluppo, tanto più che il paese si trova davanti ad una situazione di forte calo della produzione industriale nell'ordine del 4% su anno, oltre alla contrazione in Germania e al rischio di dazi da parte degli Usa con la presidenza di Donald Trump".

Con questa situazione, incalza, "sarebbe stato necessario aprire una stagione di confronto su salari e produttività con tutti i corpi economici e invece si continua a pensare di farcela senza nessun incontro, patto sociale o piano sviluppo". Per Manca in particolare "delude la risposta di Giorgetti in audizione secondo il quale 'le politiche industriali le fanno gli imprenditori e lo Stato può aiutare'". Invece "di un patto per capire come sostenere i cambiamenti , si lasciano gli imprenditori nella solitudine e si fanno operazioni di mera ragioneria che a questo punto - dice il senatore provocatoriamente - può fare la Ragioneria generale ma le aziende ci chiedono politiche industriali".

Secondo 'vulnus' della manovra secondo l'esponente Pd sono poi i tagli indiscriminati alla spesa pubblica che mettono a rischio servizi e sociale. "Se mettiamo il blocco del turnover la pa sarà sempre meno efficiente, inoltre i tagli mettono a rischio sicurezza, trasporti (servirebbe 1 mld e invece ci sono 100 milioni) ma anche le politiche sociali dei Comuni che a causa dei tagli dovranno ridurre i servizi, come l'infanzia".

Tutt'altro interventismo invece sul fronte fiscale da parte del governo, dice sarcastico il senatore. "Sul fisco invece sono velocissimi e spregiudicati a lavorare con concordati e ravvedimenti che con il tempo demoliscono i pilastri del sistema fiscali che sono la fedeltà e progressività". Il tutto con rischio di "grandi errori" nelle stime perché "io temo che nel lungo periodo il gettito sarà calante ma questo governo pensa al consenso immediato e far cassa nel breve periodo", conclude Manca.