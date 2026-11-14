Manovra, Margiotta (Confsal): "Proficuo confronto a Palazzo Chigi sulle proposte di modifica"

Può "consentire sia una doverosa attenzione ai salari bassi, sia l'eliminazione dei tagli previsti dalla manovra in materia di pensioni, di pubblico impiego, e, in particolare, di scuola e università”

“Il proficuo confronto della Confsal con le forze politiche dei giorni scorsi aveva già fatto registrare attenzione e apertura verso le nostre proposte su una diversa distribuzione delle risorse stanziate, che può consentire sia una doverosa attenzione ai salari bassi, sia l'eliminazione dei tagli previsti dalla manovra in materia di pensioni, di pubblico impiego, e, in particolare, di scuola e università” . E' quanto rimarca il segretario generale di Confsal Angelo Raffaele Margiotta, in merito all'incontro di ieri a Palazzo Chigi tra i sindacati e i vertici dell’Esecutivo sulla legge di bilancio, svoltosi su precisa richiesta della Confsal. "Difatti, l’esito positivo delle interlocuzioni politiche svolte dalla Confsal ha trovato oggi anche favorevole riscontro istituzionale all’incontro di Palazzo Chigi, nel corso del quale si sono ottenuti risultati concreti e, in particolare, come avevamo preannunciato, l’impegno concreto all'eliminazione dei tagli alla scuola, con buone previsione anche per l’università e per gli altri comparti del pubblico impiego”.

“Ci proponiamo – preannuncia il segretario generale della ConfsaL – ulteriori interlocuzioni e confronti per concordare la diversa allocazione delle risorse stanziate per la riduzione del carico fiscale. L'obiettivo è orientare l’intervento a favore dei salari medio-bassi, anziché verso quelli medio-alti, così da pervenire alla detassazione delle retribuzioni fino a 9 euro orari e liberare anche risorse per la revisione di altre misure non condivisibili contenute del testo inviato al Parlamento”.

“Le altre proposte presentate al Governo - precisa Margiotta - riguardano in particolare: la perequazione delle pensioni; prevenzione per la sicurezza sul lavoro; attenzione alle persone fragili; adeguata rivalutazione dei contributi versati per una pensione equa; il finanziamento del sistema sanitario pubblico e il rilancio della medicina di base; sollecita erogazione del Trattamento di fine lavoro; la previdenza dedicata ai corpi di sicurezza e soccorso pubblico; il diritto alla casa con equi contratti di affitto; sblocco del tetto sul salario accessorio. Continuerà nei prossimi giorni l’impegno della Confsal per una legge di bilancio più aderente ai bisogni sociali e alle istanze che provengono dal mondo del lavoro, pubblico e privato" conclude il segretario generale Confsal.