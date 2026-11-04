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Manovra, Margiotta (Confsal): "Proficuo il confronto con Forza Italia"

Conflsal incontro con Tajani - (foto Ufficio stampa)
Conflsal incontro con Tajani - (foto Ufficio stampa)
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04 novembre 2026 | 17.51
Redazione Adnkronos
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Si è svolto oggi a Roma, nella sede di Forza Italia, l’incontro con la delegazione della Confsal guidata dal segretario generale della Confederazione, Angelo Raffaele Margiotta. Presenti il vice premier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, i capigruppo di Senato e Camera, Stefania Craxi ed Enrico Costa, la responsabile del Lavoro Chiara Tenerini, il responsabile attività produttive Maurizio Casasco. Al centro del confronto, il disegno di legge di Bilancio 2027 all’esame del Parlamento.

Dichiara Margiotta: “Un incontro proficuo nel corso del quale è stata manifestata una significativa apertura verso le proposte avanzate da Confsal. Nel corso del confronto abbiamo acquisito l’impegno di Forza Italia per il miglioramento della manovra finanziaria su alcune fondamentali questioni poste sul tavolo dalla Confsal, quali la perequazione dei trattamenti pensionistici; i paventati tagli agli organici, con particolare riferimento a quelli sulla scuola che coinvolgono sia i docenti che il personale ATA; un piano straordinario di reclutamento di ispettori tecnici per il miglioramento della prevenzione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si è altresì convenuto di proseguire l’approfondimento su altre importanti questioni quali le misure per la Sanità, l'erogazione del trattamento di fine rapporto, la necessità di orientare la riduzione del cuneo fiscale in direzione dei salari più bassi per la piena detassazione delle retribuzioni fino a nove euro l’ora. Abbiamo registrato anche disponibilità alla richiesta di Confsal di un incontro tra Governo e organizzazioni sindacali, con la convocazione a Palazzo Chigi. “Terremo alta l’attenzione sull’iter Parlamentare della manovra e continueremo a seguire nel merito le nostre proposte. In una fase così delicata, vogliamo che il testo finale dia risposte concrete a chi lavora nel settore pubblico e nel privato impiego”, ha concluso il segretario generale della Confsal.

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