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Manufacturing Forum 2026: Gasparini (Him Co), 'competenze e formazione continua per affrontare il nuovo manifatturiero'

27 maggio 2026 | 09.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il settore manifatturiero sta cambiando velocemente. Chi continua a gestire la forza lavoro con gli stessi strumenti e approcci di dieci anni fa rischia una perdita di competitività nell'ambito del manifatturiero. Siamo in contatto sempre più complesso, articolato, veloce, con cambiamenti repentini. Per superare questo scoglio il tema delle competenze diventa fondamentale. Quindi, le aziende devono investire nelle competenze, saperle inserire all'interno dei processi, alimentandole e migliorandole: dal saper fare al problem solving fino alle competenze manageriali, che vengono sempre più richieste a tutti i lavoratori per poter dare risposte tempestive, veloci e flessibili, a un contesto veloce e in continuo cambiamento". Sono le parole di Daniele Gasparini, Group Hr Director Him Co, al Manufacturing Forum 2026, il primo appuntamento italiano interamente dedicato alla trasformazione del manifatturiero, in programma il 26 maggio a Milano, presso il Bicocca Pavilion.

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