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Marcantonio (Cno): "Lavoratori senior sono risorsa, non costo"

18 giugno 2026 | 13.11
Lucio Malandra
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"Io credo che si debba intendere l'invecchiamento di cittadini, lavoratori con più anni di anzianità come una risorsa e non un costo, e dobbiamo accompagnare queste persone verso una longevità, conservando la loro esperienza e la loro competenza nell'ambito del mercato del lavoro. Forse questo è il punto fondamentale. Spesso, infatti, ci si preoccupa della longevità in termini di salute e di sostenibilità previdenziale, ma dobbiamo occuparci soprattutto delle competenze trasferite e delle competenze in questa staffetta generazionale che deve coinvolgere i giovani, ma anche soprattutto coloro che sono in procinto di abbandonare il posto di lavoro e devono trasferire un bagaglio di cultura e di competenza che solo loro hanno potuto raccogliere durante la loro vita". E' quanto affermato da Giovanni Marcantonio, Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (Cno), in occasione della VI edizione dell'appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo "La demografia cambia la società".

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