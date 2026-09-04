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Marcegaglia: "La stabilità è un valore ma restano problemi importanti"

"Ora concentrare le risorse sulla crescita, non buttarle in rivoli elettorali"

Emma Marcegaglia, presidente e amministratrice delegata di Marcegaglia holding - (Foto Ipa)
Emma Marcegaglia, presidente e amministratrice delegata di Marcegaglia holding - (Foto Ipa)
04 settembre 2026 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La stabilità per un paese e le imprese è un valore: non avere cambi di governo, campagne elettorale, politiche che partono in un modo e poi vengono cancellate dal governo successivo”. Lo ha detto Emma Marcegaglia, presidente e amministratrice delegata di Marcegaglia holding, intervistata dall’Adnkronos al forum di Cernobbio, rispondendo ad una domanda sul record di longevità segnato dall’esecutivo Meloni. “Il controllo del deficit è un fatto positivo, alcune cose sono fatte sull’energia, è ripartito il tema del nucleare, però rimangono dei problemi importanti”, ha osservato l’ad.

Il budget a disposizione resta ridotto, ma ci sono “circa 12,3 miliardi da spendere tra difesa ed energia, quindi qualcosa in più si può fare”, considera Marcegaglia. Però, avverte, “bisognerà usare quei soldi per il supporto a famiglie e imprese” soprattutto quelle “energy intensive”, per “continuare sul tema burocrazia che è continua ad essere un problema”, e per “facilitare l’utilizzo dell’Ia nelle Pmi. Quando si hanno poche risorse – ha evidenziato l’ex numero uno di Confindustria – bisogna concentrarle su quello che conta, non buttarle in tanti rivoli soprattutto quando ci sono campagne elettorale, questo rischio c’è e dobbiamo evitarlo per concentrarci sulla crescita”.

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Tag
stabilità deficit energia nucleare burocrazia IA
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