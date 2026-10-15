Marchini (Sanpellegrino): "Vera sostenibilità quando si passa dall'impegno all'azione"

"Il valore della sostenibilità è concreto nel momento in cui si riesce a passare dall'impegno all'azione, facendo rete con i nostri partner e i nostri territori, per sviluppare delle iniziative che partono dall'ascolto dei bisogni reali delle nostre comunità e dei nostri territori al fine di implementare delle soluzioni che siano rilevanti al fine di rispondere alle esigenze dei luoghi in cui operiamo". E' quanto affermato da Fabiana Marchini, Head Sustainability & Corporate Affairs Sanpellegrino, intervenendo all'evento Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', svoltosi a Palazzo dell'Informazione a Roma.