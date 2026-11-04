Margiotta (Confsal), "Necessaria anche convocazione parti sociali a Palazzo Chigi"

“Dopo il proficuo incontro con Forza Italia, intendiamo proseguire il confronto sulle nostre proposte con altre forze politiche”. Lo dichiara Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal, la Confederazione sindacale autonoma.

“Nel contempo, chiediamo al Governo una convocazione delle parti sociali a Palazzo Chigi per un incontro sulla Legge di Bilancio 2027. Un confronto con le posizioni delle organizzazioni sindacali può contribuire a migliorare il testo della manovra durante l’iter parlamentare”, prosegue segretario generale Confsal.

Vi sono indubbiamente misure apprezzabili, altre invece no: si rende necessaria una diversa distribuzione delle risorse, evitando in ogni caso tagli e penalizzazioni non accettabili per i lavoratori e i pensionati”, conclude Margiotta.