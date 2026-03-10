circle x black
Marson (Google for Education): "Insieme a Luiss per integrare IA in istruzione e ricerca"

"A disposizione la migliore tecnologia per l’intelligenza artificiale in un ambiente sicuro e protetto"

Marson (Google for Education):
10 marzo 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
“Siamo entusiasti di annunciare una collaborazione tra Google e l’Università Luiss, pensata per capire come possiamo supportare il personale, sia docente che amministrativo, oltre agli studenti, mettendo a disposizione la migliore tecnologia per l’intelligenza artificiale in un ambiente sicuro e protetto, creando così un faro su come l’IA può essere utilizzata per supportare l’istruzione superiore”. Così Colin Marson, senior director Google for Education, intervenuto all’incontro promosso dall’Università Luiss Guido Carli e da Google, 'Nuove frontiere della formazione nell'era dell'AI' dedicato all’evoluzione dei modelli formativi e all'integrazione funzionale dell’IA nei processi accademici.

“Vediamo questa come una collaborazione di lungo termine, in cui Google fornirà sia tecnologia che sviluppo professionale, formazione e certificazioni, in collaborazione con l’Università Luiss. Gli ambiti principali della collaborazione sono tre. Il primo riguarda insegnamento e apprendimento, supportando docenti e studenti nell’utilizzo dell’IA per didattica e apprendimento personalizzato. Il secondo riguarda la ricerca, aiutando i docenti a condurre i progetti in maniera più efficiente ed efficace. Infine, il terzo riguarda il personale amministrativo, supportandolo nell’uso dell’IA per rendere più efficienti le attività quotidiane”, ha concluso Marson.

Intelligenza Artificiale Formazione IA Università Luiss
