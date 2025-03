Masìa: “Nostro ruolo è rendere più consapevoli le persone della gestione del rischio rispetto al cambiamento climatico”

“L'Accademy mette insieme professionalità diverse in maniera intelligente, perché quando si parla di rischio si parla di multirischio, quindi tante discipline sono in qualche modo coinvolte e anche i metodi di disseminazione della conoscenza parlano proprio di questo.” Così Ludovica Masìa, allieva della Return Academy, ha spiegato il percorso di formazione svolto con il progetto Return Academy, in occasione della visita didattica al Dipartimento della Protezione civile e alle sue sale operative a Roma.