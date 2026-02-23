circle x black
Mautino: "Insegnare a usare i Chatbot nella maniera più corretta"

23 febbraio 2026 | 15.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La conoscenza e l'informazione sono fondamentali per affrontare la malattia, che generalmente presenta situazioni emotivamente complesse. L'obiettivo infatti è imparare a riconoscere i segnali di cedimento per capire come gestirli. In queste situazioni i chatbot possono aiutare perché rispondono al bisogno dell'essere umano di essere ascoltato e non giudicato: è fondamentale quindi iniziare ad usarli sia da chi fa informazione sia da chi fa il medico per imparare a usarli nella maniera corretta." Così Beatrice Mautino, Biotecnologa e divulgatrice scientifica Frame – Divagazioni scientifiche, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si è svolta a Modena da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio.

