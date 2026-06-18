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Mazzoncini (A2A): "78% raccolta differenziata, Bergamo best in class in Lombardia'

18 giugno 2026 | 18.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I dati principali evidenziano un impatto economico di 160 milioni di euro sul territorio della provincia di Bergamo e 40 milioni di euro di investimenti da parte di A2A. Ancora una volta, si tratta di risorse quasi interamente orientate verso una transizione energetica equa: ne sono un esempio il grande sviluppo della rete di teleriscaldamento, arrivata ormai a 100 chilometri, e la raccolta differenziata, ambito in cui Bergamo continua a essere best in class in Lombardia con il 78%". Lo spiega Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, alla presentazione dell'undicesimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Bergamo del Gruppo, esposto alla presenza della Sindaca Elena Carnevali. Il documento rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali sul territorio nel 2025 e i piani di attività per i prossimi anni.

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