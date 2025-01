Le parole hanno un peso, sempre. Quelle usate dal cda di Mediobanca per respingere al mittente l'offerta di Mps sono particolarmente dure, anche guardando ai precedenti di cui è piena la storia recente, e meno recente, della finanza italiana. Quasi sempre i consigli di amministrazione delle prede si schierano contro l'offerta pianificata dal predatore. Anche solo in una prospettiva negoziale e per tutelare i consiglieri con le garanzie legali del caso. La prima parte della nota del cda di Piazzetta Cuccia va in questa direzione: "L’offerta non è stata concordata ed è da ritenersi ostile e contraria agli interessi di Mediobanca...". Poi però c'è il passaggio che, con dovizia di particolari, definisce l'operazione "fortemente distruttiva di valore". E qui si marca una differenza evidente in termini di comunicazione, che diventa in questi casi un elemento sostanziale e non formale, con le formule utilizzate da altri cda.

Ripercorrendo a ritroso le operazioni più recenti, e restando al 'valore' che generano, basta citare la nota del cda di Banco Bpm sull'offerta di Unicredit, "non riflette in alcun modo la redditività e l’ulteriore potenziale di creazione di valore per gli azionisti di Banco Bpm", o anche le parole di Jens Weidmann, presidente del consiglio di sorveglianza di Commerzbank, che parlando dell'acquisto di quote della banca tedesca da parte di Unicredit dice di dubitare che "le acquisizioni ostili nel settore bancario possano creare valore in modo duraturo". Da segnalare che in questo caso non si tratta della valutazione formale del Consiglio di Sorveglianza, perché non c'è ancora un'offerta da parte di Unicredit.

Andare un po' più a ritroso nella storia aiuta a contestualizzare l'aria che tira a Piazzetta Cuccia rispetto alla mossa a sorpresa di Mps. Nel luglio 2020 il cda di Ubi Banca respingeva l'offerta di Intesa Sanpaolo, poi andata in porto, definendola "non concordata con l'emittente e non conveniente per gli azionisti di Ubi Banca". A febbraio 2017, la stessa Intesa Sanpaolo parlava di mancata creazione di valore per spiegare le ragioni del passo indietro rispetto all'offerta pensata per prendere il controllo di Generali: "Il management di Intesa Sanpaolo ha completato le valutazioni di ipotesi riguardanti possibili combinazioni industriali con Assicurazioni Generali e, alla luce delle analisi condotte in base alle informazioni allo stato pubblicamente disponibili sul gruppo assicurativo, non ha individuato opportunità rispondenti ai criteri di creazione e distribuzione di valore per i propri azionisti, in coerenza con l’obiettivo di mantenimento della leadership di adeguatezza patrimoniale con cui valuta regolarmente le opzioni di crescita endogena ed esogena per il Gruppo".

Dieci anni prima, a maggio 2007, a valle dell'acquisizione di Capitalia da parte di Unicredit, l'allora amministratore delegato della banca romana Matteo Arpe presentava le sue dimissioni scrivendo in una lettera inviata a consiglio di amministrazione e collegio sindacale di aver dato la "disponibilità a rassegnare le dimissioni al fine di rendere possibile un’aggregazione che può sicuramente rappresentare per la banca e il sistema finanziario italiano ed europeo un’ipotesi di straordinario valore".

Che si tratti di formule di rito o di prese d'atto di circostanza, la 'creazione di valore' è un fattore che la finanza ha sempre considerato più o meno rilevante per valutare operazioni e scelte. Mettere nero su bianco, nei termini scelti dal cda di Mediobanca, la 'distruzione del valore' vuol dire enfatizzare quella che si ritiene una scelta evidentemente velleitaria da parte di Mps e degli azionisti che la sostengono: Tesoro, Caltagirone e Delfin. (Di Fabio Insenga)