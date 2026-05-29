Mercati Ue: sei Paesi chiedono maggiore integrazione e vigilanza

I ministri delle Finanze di sei Paesi Ue chiedono maggiore integrazione e vigilanza sui mercati finanziari e dei capitali per rafforzare l'economia europea.

I ministri delle finanze di Spagna, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia hanno inviato oggi una lettera congiunta alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea per sollecitare progressi nei negoziati sul pacchetto integrazione dei mercati e vigilanza (Misp in gergo comunitario).

La lettera è stata inviata dopo l'incontro di ieri a Berlino tra i ministri delle Finanze dei paesi E6 (Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna) per promuovere l'integrazione nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali, con l'obiettivo di fornire alle imprese un maggiore accesso ai finanziamenti a costi inferiori.

Il documento inviato a Bruxelles riflette la posizione condivisa da questi ministri, delineando sei aree prioritarie chiave per far progredire i negoziati in corso in Consiglio sul pacchetto Integrazione dei mercati e vigilanza.

Con questo, il gruppo di Paesi intende contribuire alla creazione di un'autentica Unione del risparmio e degli investimenti. "Abbiamo cercato di raggiungere un compromesso equilibrato che rifletta la nostra posizione e possa contribuire ai futuri dibattiti in seno al Consiglio", si legge nella lettera firmata dal primo vicepresidente e ministro dell'Economia, del Commercio e delle Imprese, Carlos Cuerpo, insieme ai suoi omologhi Roland Lescure (Francia), Lars Klingbeil (Germania), Giancarlo Giorgetti (Italia), Eelco Heinen (Paesi Bassi) e Andrzej Domanski (Polonia).

Nello specifico, le sei aree prioritarie riguardano la distribuzione transfrontaliera dei fondi, la trasparenza nei mercati azionari, le infrastrutture di mercato, le criptovalute, la tecnologia e l'innovazione finanziaria e la governance centralizzata.

"In un contesto internazionale incerto, l'Europa ha bisogno di mercati dei capitali più profondi e integrati. Questa posizione comune rappresenta un passo decisivo verso una vera Unione del Risparmio e degli Investimenti", ha sottolineato il Ministero guidato da Carlos Cuerpo.

Inoltre, nella lettera, i ministri affermano che la forza e la sovranità economica dell'Europa "non sono mai state così importanti come lo sono oggi". Pertanto, ritengono che mercati dei capitali più integrati siano fondamentali per sbloccare il potenziale di crescita dell'Europa e garantirne la capacità di operare efficacemente in un contesto globale sempre più complesso.

La prima area prioritaria da affrontare è la distribuzione transfrontaliera dei fondi. Come sostenuto nella lettera, la distribuzione transfrontaliera dei fondi deve essere rafforzata per rendere i fondi di investimento più accessibili in tutta l'Ue e ridurre i costi di gestione.

Questo può incentivare i cittadini e gli investitori istituzionali a partecipare più attivamente ai mercati dei capitali europei, riducendo a sua volta il costo del finanziamento per le imprese e sostenendo gli investimenti in crescita, innovazione e resilienza. Tra le misure proposte vi è un'ulteriore armonizzazione della distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento.

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale, si propone la creazione di organismi di coordinamento per le autorità nazionali competenti e per l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) come strumento proporzionato e flessibile per migliorare la convergenza in materia di vigilanza senza creare strutture complesse e duplicate.

La proposta prevede anche il miglioramento della trasparenza nei mercati azionari e la garanzia di parità di condizioni per banche e piattaforme di negoziazione, al fine di incrementare l'efficienza del mercato, ridurre la frammentazione e rafforzare la liquidità. Inoltre, i ministri auspicano un rafforzamento delle infrastrutture di mercato in Europa. "Un'infrastruttura di mercato europea efficace è essenziale per la stabilità finanziaria, un'allocazione efficiente del capitale e l'autonomia strategica dei mercati dei capitali europei", affermano.

I ministri ritengono che il mercato europeo delle criptovalute, compresa la sua supervisione, debba essere rafforzato, per garantire parità di condizioni e un'efficace supervisione transfrontaliera. Qualsiasi modifica al quadro di supervisione dei fornitori di servizi di criptovalute (Casp) deve apportare un chiaro valore aggiunto all'integrazione del mercato, evitando duplicazioni di supervisione, oneri amministrativi non necessari e costi aggiuntivi per le imprese europee, in particolare per i partecipanti al mercato di dimensioni minori, sostengono.

Come misura, propongono un'architettura di vigilanza differenziata e graduale, in base alla quale i fornitori di servizi di criptovalute significativi sarebbero soggetti alla supervisione diretta dell'Esma, mentre i fornitori non significativi rimarrebbero sotto la supervisione nazionale.

Inoltre, l'Esma dovrebbe avere voce in capitolo in caso di parere formale, durante il processo di rilascio della licenza per qualsiasi fornitore richiedente, entro il periodo di autorizzazione applicabile dell'autorità nazionale competente.

Qualora il parere dell'Esma individui rischi significativi e irrisolti per l'integrità del mercato dell'Ue o per la tutela degli investitori, l'autorità nazionale competente non dovrebbe concedere la licenza. La rilevanza sarà determinata da una combinazione di criteri valutati a livello di gruppo, sia all'interno dell'Unione che a livello globale.

Infine, la proposta mira a promuovere tecnologie finanziarie innovative e a migliorare la governance dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) per garantire una vigilanza più rapida, chiara ed efficace in tutto il mercato unico.