Con la nuova annualità scolastica è ripartito nelle scuole del territorio metropolitano fiorentino il percorso di sensibilizzazione ed educazione alla cultura di genere promosso dalla Città Metropolitana di Firenze nell'ambito della seconda edizione di Metro Gebu-Dicu – Città Metropolitana di Firenze GEnder BUdgeting e DIffusione della CUltura di Genere, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze. Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027 dell'Unione Europea e approvato con D.D. n. 12182 del 31/05/2024 (Codice progetto S.I. FSE: 10-317650 – CUP B84B24000000006), dispone di un finanziamento pari a circa 1 milione e 150mila euro e proseguirà fino alla fine del 2027. La seconda edizione punta a rafforzare il Bilancio di Genere nelle amministrazioni pubbliche - accompagnandole verso una programmazione più attenta alle pari opportunità - e a diffondere una cultura della parità tra le giovani generazioni. La direttrice del progetto è la docente Unifi Maria Paola Monaco, Delegata della Rettrice all’Inclusione e alla Diversità, mentre il coordinatore è il docente Unifi Enrico Marone, Delegato della Rettrice al Bilancio.

Nell'ambito della Sensibilizzazione ed educazione nei contesti scolastici, tra dicembre 2025 e aprile 2026 sono state coinvolte 50 classi, più di 80 docenti e oltre 700 studenti e studentesse, principalmente delle classi quarte della scuola primaria e della secondaria di secondo grado. L'obiettivo è promuovere consapevolezza sui temi della parità, aiutando ragazze e ragazzi a riconoscere e mettere in discussione stereotipi, discriminazioni e comportamenti ostili. Le attività sono state differenziate in base all'età: nella scuola primaria, il percorso «Tutti uguali, tutti diversi: come colori» ha proposto laboratori, giochi e momenti di confronto; nella secondaria di secondo grado, «Riflessioni su identità e diversità» ha affrontato, attraverso lezioni e dibattiti, temi quali stereotipi di genere, empowerment femminile, inclusione e violenza di genere. Il lavoro in aula è stato arricchito dalle testimonianze di esperti ed esperte, tra cui operatori e operatrici dei centri antiviolenza, e dalla co-progettazione con il personale docente, per adattare gli interventi alle esigenze dei singoli istituti.

Il monitoraggio ha evidenziato la persistente presenza di stereotipi di genere, ma anche un interesse positivo verso le attività e la possibilità di sviluppare una riflessione critica. Tra i risultati più significativi, l'iniziativa dell'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Sesto Fiorentino, che ha scelto di approfondire autonomamente il tema attraverso la realizzazione di uno spettacolo teatrale. Nei prossimi mesi Metro Gebu-Dicu continuerà ad essere nelle scuole per l'anno scolastico 2026/2027, consolidando il lavoro avviato e rafforzando la collaborazione con i docenti. L'obiettivo è continuare a offrire strumenti e occasioni di confronto sui temi della parità e della cultura di genere.