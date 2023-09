Migliori siti sicuri per Comprare visualizzazioni youtube Italia (Paypal, CC)

In collaborazione con 3dsecur

Se sei uno youtuber che ha appena iniziato sulla piattaforma devi sicuramente essere alla ricerca del modo migliore per sviluppare la visibilità del tuo canale youtube e dei tuoi video. Avrai visto quanto è importante fornire contenuti di alta qualità che ottengono coinvolgimento. Ma come si fa quando non si hanno iscritti? È qui che potresti aver visto l'acquisto di visualizzazioni youtube italiani come un'opportunità. Vediamo insieme se vale la pena comprare visualizzazioni youtube di qualità e soprattutto qual è il miglior sito per acquisirle.

Siti Sicuri per comprare visualizzazioni youtube reali

1 Italiafollower.it : Un'opzione di prima scelta per comprare visualizzazioni Youtube

Comprare iscritti Youtube da italiafollower.it è un'opzione di prima scelta per dare maggiore visibilità ai vostri post attraverso i loro servizi di promozione instagram di alta qualità.. Infatti, con un'ampia scelta di pacchetti di visualizzazioni di 1000, 5000, 10000 o anche 100000 visualizzazioni di YouTube e la scelta tra le visualizzazioni italiane, alta ritenzione. Le visualizzazioni sono consegnate rapidamente ma non istantaneamente, il che è un vantaggio affinché YouTube non rilevi che hai scelto di pagare per le tue visualizzazioni youtube. Inoltre, si tratta di un sito italiano che garantisce una certa trasparenza e qualità del servizio rispetto ad altri attori del settore.

2 Rocket2fame.com

Rocket2fame.com è un sito che offre servizi di boosting su tutti i social media. Qui ci concentreremo solo su youtube perché è l'argomento di questo articolo. In breve, troverete una vasta gamma di interazioni su youtube come like, condivisioni, commenti e visualizzazioni youtube. Il targeting dei punti di vista offerto da questo sito è molto interessante per chi vuole sviluppare un pubblico italiano.

3 Veloza.io

Questo è uno dei siti italiani più famosi, offre una vasta gamma di servizi per aumentare il tuo account di Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube ecc. I prezzi su di esso sono davvero economici rispetto alla qualità dei servizi e a quello che si può trovare altrove. Veloza.io è un ottimo sito se vuoi ottenere visualizzazioni di qualità ad un prezzo ragionevole. Il vantaggio di questo sito è che offre diversi tipi di visualizzazioni mirate e non.

4 Subpals

Probabilmente conosci già Subpals. È uno dei siti più famosi per comprare visualizzazioni youtube con una consegna molto veloce. Il sito è molto popolare tra gli artisti che hanno bisogno di un gran numero di visualizzazioni quando lanciano nuovi video. Subpals è senza dubbio uno dei siti che offre la migliore qualità di visualizzazione ma soprattutto la più veloce velocità

5 RedSocial

Se volete ottenere visualizzazioni youtube con una buona ritenzione e una qualità eccezionale è senza dubbio su acheterdesfollowers.be che dovreste acquistarle. Il sito offre alcuni dei migliori servizi di aumento delle visualizzazioni di youtube. Lo stesso vale per gli iscritti forniti dalla piattaforma che sono semplicemente di qualità super.

6 Bcube Agency

Nella stessa idea, Bcube Agency è chiaramente un sito veloce quando si tratta di acquistare visualizzazioni youtube. Infatti, il sito offre attualmente uno dei servizi più veloci sul mercato con una ritenzione, un targeting e una qualità di visualizzazione senza pari.

7 Veedoo

Se vuoi usare degli esperti che sono conosciuti per le loro abilità e la qualità del loro lavoro, Krootez è il posto giusto. Infatti, gli esperti di questo sito hanno sviluppato uno dei migliori se non il migliore sistema di promozione sul mercato.

8 LenosTube

Non credo che ci sia bisogno di presentarlo di nuovo, lenosTube è oggi uno dei siti più conosciuti e più rispettabili quando si tratta di acquistare visualizzazioni youtube di qualità. lenosTube rimane una scommessa sicura. Se non sai dove comprare le tue visualizzazioni, lenosTube è un'ottima opzione.

Altri siti affidabli é sicuri : SocialAds, Visibilityreseller, Servizisocialmedia, Marketing-seo, Followerius, Palazzobelloni, Juicyfollow, Mediamister

Come si comprano le visualizzazioni su YouTube?

● Se non sai come comprare vere visualizzazioni su YouTube, vedremo come fare.

● Scegliete il sito da cui sceglierete i vostri punti di vista

● Seleziona il pacchetto di visualizzazioni youtube che vuoi comprare

● Recupera il link del tuo video di youtube accedendovi e copiando gli url nella barra di ricerca e forniscilo al tuo sito per comprare le tue visualizzazioni di youtube

● Una volta fatto questo, non vi resta che aspettare l'arrivo delle viste acquistate

Perché comprare visualizzazioni mirate su YouTube in Italia, Belgio, Svizzera, Svizzera, Marocco ecc.

Anche se l'acquisto di visualizzazioni italiani per il tuo video di YouTube è più costoso di un semplice acquisto di visualizzazioni internazionali ad alta ritenzione, sarà comunque più interessante scegliere visualizzazioni di YouTube mirate al paese in cui si trova il tuo pubblico, questo può essere Italia, Belgio, Svizzera, Svizzera, Senegal, Italia, Marocco, Algeria, Tunisia, Spagna o altro. Questo permetterà agli algoritmi di YouTube di evidenziare il tuo video alle persone nel paese di destinazione e non in un altro paese.

Acquista visualizzazioni geolocalizzate in Italia

L'acquisto di visualizzazioni youtube dalla Italia è un'ottima opzione se stai cercando di puntare a un pubblico che si trova principalmente in Italia, in quanto avrai molta più visibilità su questo paese target come risultato del tuo acquisto. Inoltre, non avrai problemi a trovare un fornitore di visualizzazioni dalla Italia per il tuo video su youtube, poiché la maggior parte dei siti fornisce visualizzazioni geolocalizzate in Italia. Comprare panorami dalla Italia è un'opzione da non trascurare!

Acquisto di visualizzazioni mirate su Svizzera

Se siete canadesi, è probabile che non vogliate comprare dei panorami dalla Italia, anche se è un paese di lingua italiane. E questo è totalmente comprensibile quando si vede che la maggior parte dei canali canadesi di youtube raggiungono un pubblico canadese e i canali italiani un pubblico italiane. Optando per visualizzazioni poco localizzate si rischia di raggiungere il pubblico sbagliato di youtube, il che può essere un problema se si punta davvero a un pubblico locale e non internazionale.

Come ottenere 4000 ore di visualizzazioni su youtube?

Se stai cercando di monetizzare il tuo canale YouTube, devi sapere che dovrai accumulare non meno di 4000 ore di visualizzazioni youtube e 1000 iscritti youtube, il che può essere particolarmente complicato per le persone che sono nuove alla piattaforma. Fortunatamente, esistono soluzioni per sbloccare la monetizzazione di youtube e quindi ottenere visibilità sulla piattaforma. Infatti, è noto che youtube mette in evidenza i video monetizzati che tengono i loro spettatori in suspense per molto tempo permettendo a youtube di generare entrate significative adsense.

Comprare ore di visualizzazione su youtube e 1000 iscritti

L'acquisto di ore di visualizzazione su youtube può essere un'alternativa interessante se non puoi ottenere rapidamente le tue ore di visualizzazione su youtube. Puoi comprare 4000 ore di visualizzazione su youtube e 1000 iscritti youtube che ti permetteranno di essere eleggibile per la monetizzazione di youtube.

Comprare ore di visualizzazione su youtube è meglio delle visualizzazioni standard?

Non possiamo dire che comprare ore di youtube sia più o meno interessante che comprare delle visualizzazioni standard. In effetti, sono due cose molto diverse.

Da un lato, l'acquisto di ore di youtube ti permette di aumentare notevolmente il tempo di ritenzione del tuo video, che avrà un impatto significativo sul suo SEO senza aumentare notevolmente il suo numero di visualizzazioni su youtube. L'acquisto di ore di visualizzazioni su youtube ti permette anche di monetizzare il tuo canale come abbiamo detto sopra.

D'altra parte, l'acquisto di visualizzazioni reali di youtube può aumentare notevolmente il tuo numero di visualizzazioni di youtube. Questo è ancora più interessante, perché può aumentare il SEO del tuo video di youtube ma anche la tua reputazione. Infatti, se hai un video con decine di migliaia di visualizzazioni su youtube sei più credibile di una persona che ha un video con poche centinaia o addirittura migliaia di visualizzazioni. Inoltre, se si opta per un alto acquisto di visualizzazioni del pubblico, c'è una buona probabilità che il tuo video sia posizionato in cima ai risultati di ricerca di youtube.

Quante visualizzazioni comprare? Quale pacchetto di visualizzazioni youtube scegliere? Questo è ciò che vedremo insieme

Comprare 500 visualizzazioni su youtube: la soluzione per iniziare

È chiaro che non è con un acquisto di 500 visualizzazioni youtube che si diventa uno youtuber internazionale. Tuttavia, questo acquisto davvero economico di pochi euro che può sembrare aneddotico non è così tanto come sembra. In effetti, comprare 500 visualizzazioni su YouTube può essere il primo passo per lanciare un video nei primi giorni, e poi può generare visualizzazioni naturalmente grazie al referenziamento che avrà acquisito.

Comprare 1000 visualizzazioni su YouTube: la soluzione intermedia

Quando compri 1000 visualizzazioni su YouTube, compri il doppio delle visualizzazioni di quando ne compri 500, ma non aspettarti il doppio dei risultati. In effetti, quando si hanno poche viste, ogni vista è molto importante. Infatti, andare da 0 a 500 visualizzazioni è sempre più interessante che andare da 500 a 1000 visualizzazioni su youtube e questo è abbastanza logico. Lo stesso vale per l'acquisto di iscritti a youtube, sarà sempre più interessante comprare 500 iscritti a youtube quando ne hai 0 che quando ne hai 1000 o più.

Comprare 5000 visualizzazioni su youtube: si comincia a fare sul serio!

L'acquisto di 5000 visualizzazioni su youtube comincia a diventare un acquisto relativamente interessante e vi permetterà di ottenere risultati abbastanza interessanti nella maggior parte delle nicchie e per la maggior parte dei video. Quando scegli di comprare 5000 visualizzazioni su youtube ti consigliamo di utilizzare un sito che ti permette di spalmare la consegna su diversi giorni o addirittura settimane a seconda del numero medio di visualizzazioni che ogni tuo video accumula.

Comprare 10.000 visualizzazioni su youtube: il pacchetto perfetto di visualizzazioni su youtube?

L'acquisto di 10.000 visualizzazioni è un acquisto che può essere abbastanza sostanziale in alcune nicchie e vi permetterà in molti casi di arrivare direttamente primi nel referenziare youtube permettendovi di ottenere ogni giorno visualizzazioni youtube gratuite in seguito al vostro acquisto che ne decuplica l'interesse. Questo può essere vero anche con pacchetti di visualizzazioni di youtube più piccoli, a seconda della nicchia in cui si lavora. Se sei piuttosto orientato nel campo del fare soldi, probabilmente sai che 10000 visualizzazioni su youtube sono sufficienti per rendere il tuo video quello che genera più visualizzazioni su una parola chiave specifica.

Comprare 100000 visualizzazioni youtube: il pacchetto di visualizzazioni youtube perfetto per rapper o marche

Comprare 100k visualizzazioni youtube comincia a diventare abbastanza grande e costoso per la maggior parte degli youtuber. Questo pacchetto di visualizzazioni su youtube è più per le marche che possono beneficiare dell'autorità e della notorietà acquisita da questo acquisto per vendere più dei loro prodotti o servizi. Può anche essere molto interessante per i rapper che sono appena agli inizi e che posano in un feat con un artista molto popolare. Questo permette loro di stimolare un buzz e quindi di essere ritrasmessi da media rap come booska p o moov.

Comprare 1 milione di visualizzazioni su youtube

Comprare un milione di visualizzazioni su youtube è un acquisto di visualizzazioni molto importante e richiederà un investimento di almeno 1000€. Secondo noi, questo acquisto è riservato esclusivamente ai rapper che sono già affermati e che stanno già generando denaro con i loro suoni, o alle marche che hanno un budget di marketing molto grande e per le quali questo investimento può essere recuperato rapidamente. L'interesse dell'acquisto di 1 milione di visualizzazioni su YouTube non è veramente nel referenziamento naturale, anche se essere posizionati per primi su certe parole chiave può essere molto lucrativo, l'interesse principale di un tale acquisto è quello di creare fiducia intorno a un artista o una marca e approfittarne per sviluppare la sua attività in seguito.

Si possono comprare visualizzazioni youtube italiane?

Come abbiamo visto sopra, ci sono diversi modi per ottenere visualizzazioni mirate su youtube.

Da un lato, puoi fare campagne promozionali su youtube adsense, paghi per un certo numero di visualizzazioni e nella maggior parte dei casi le persone che visualizzeranno il tuo video lo faranno solo per pochi secondi fino a quando potranno saltare l'annuncio.

D'altra parte, è possibile utilizzare un'agenzia di promozione esterna che vi permetterà di ottenere visualizzazioni per lo stesso investimento, che saranno spesso di migliore qualità e, soprattutto, con un tasso di ritenzione molto più alto che vi permetterà di posizionarvi in cima ai risultati di ricerca di youtube. Puoi anche comprare visualizzazioni youtube italiani che saranno mirate e ancora meglio per lo sviluppo del tuo canale.

Comprare visualizzazioni youtube economici?

L'acquisto di visualizzazioni youtube a buon mercato può essere un'opzione che alcuni piccoli youtuber possono considerare, ma noi davvero non lo consigliamo perché in molti casi, l'acquisto di visualizzazioni youtube a buon mercato significa visualizzazioni di bassa qualità che scompaiono così rapidamente come sono arrivate. Senza contare che la ritenzione di queste visualizzazioni sarà molto bassa e non rischiate di mettere tutte le possibilità dalla vostra parte da un punto di vista SEO o altro scegliendo questo tipo di servizio. Ecco perché non vi consigliamo di comprare visualizzazioni youtube economici o qualsiasi altra cosa.

Comprare vere visualizzazioni su youtube: un'alternativa alle visualizzazioni a buon mercato

Comprare delle vere visualizzazioni youtube è una soluzione molto migliore che scegliere delle visualizzazioni youtube economici. In effetti, le visualizzazioni reali di youtube ti permetteranno di avere un alto tasso di ritenzione, il che ti permetterà anche di essere pienamente conforme a Youtube. L'acquisto di visualizzazioni reali di youtube permette anche spesso di scegliere la loro geolocalizzazione: Italia, Spagna, Svizzera, Italia, Svizzera etc.

Comprare visualizzazioni youtube prezzo:

Ti aiuteremo a vedere più chiaramente i prezzi dei diversi servizi per comprare visualizzazioni youtube. Se trovi prezzi più bassi della fascia bassa qui sotto, ti consigliamo di prestare più attenzione.

● Per un acquisto di 1000 visualizzazioni su youtube dovrete pagare tra 5 e 10€ a seconda della geolocalizzazione delle vostre visualizzazioni e del mantenimento di queste visualizzazioni.

● Se preferisci comprare 5000 visualizzazioni su youtube, dovrai spendere almeno da 22€ a 40€.

● Per un acquisto di 10.000 visualizzazioni su youtube, il prezzo varia tra 40 e 75€ a seconda del sito su cui si sceglie di acquistare le visualizzazioni.

● Per un acquisto più sostanzioso di 100k visualizzazioni youtube, il prezzo sarà tra 250€ e 400€.

● E per un acquisto di un milione di visualizzazioni su youtube dovrete pagare almeno 1500€.

Quali sono i punti di vista di K?

Su youtube, usiamo comunemente K per indicare 1000. Questo significa, per esempio, che se parliamo di 100.000 visualizzazioni possiamo dire 100k visualizzazioni. L'uso di K visualizzazioni fa risparmiare tempo quando si scrive o si parla, evita di aggiungere troppi zeri ai numeri che non è necessariamente molto leggibile o anche molto utile perché la maggior parte delle persone capisce molto bene cosa significa un k di visualizzazioni di youtube.

Cos'è una vista su YouTube?

È importante ridefinire insieme ciò che è una vista di YouTube. Quando si conta una vista e così via. Vedremo tutto questo insieme. Prima di tutto, è importante sapere che una visione troppo breve di youtube non viene contata come una visione di qualità di youtube. Infatti, perché una vista sia una vera vista di youtube, deve durare almeno 30 secondi, altrimenti la vista non sarà conteggiata. Quello che dovete sapere è che 30 secondi di visualizzazione è una vista ma può essere dannoso per il vostro SEO, perché può ridurre il vostro tasso di ritenzione.

Come viene calcolato il numero di visualizzazioni su YouTube?

Il numero di visualizzazioni è calcolato sommando tutte le visualizzazioni di 30 secondi o più su un video di youtube da quando è stato pubblicato. È importante sapere che il numero di visualizzazioni di YouTube può scendere se YouTube rileva che hai comprato visualizzazioni di YouTube a basso costo e di bassa qualità da un sito inaffidabile, cosa che ti consigliamo di evitare, in quanto può danneggiare il tuo SEO.

Come fai a sapere se uno youtuber sta comprando visualizzazioni su YouTube?

Sapere che qualcuno sta comprando visualizzazioni su YouTube non è facile, se non impossibile, se sta usando un servizio che fornisce visualizzazioni in modo progressivo. L'unico modo per rilevare che qualcuno sta comprando visualizzazioni sarebbe quello di rilevare un aumento irregolare del loro numero di visualizzazioni su YouTube nel corso di un giorno o di una settimana, altrimenti, le visualizzazioni acquistate non sono rilevabili e come abbiamo detto prima, se il servizio che le fornisce le consegna progressivamente si avrà difficoltà a rilevarle.

Come pagare per le visualizzazioni YouTube?

Se stai cercando di ottenere visibilità su YouTube, puoi usare gli annunci di YouTube per pagare le visualizzazioni su YouTube piuttosto che comprarle da siti specializzati. Pagare le visualizzazioni di YouTube su adsense è un po' più complesso che farlo tramite un sito di terze parti, perché dovrai impostare una campagna pubblicitaria per comprare le tue visualizzazioni.

Vi spiegheremo come farlo:

● Vai a youtube

● Scegliere il video che si intende promuovere tramite gli annunci su youtube

● Definisci l'obiettivo della tua campagna

● Definisci il budget giornaliero per la tua campagna

Se la metti così, può sembrare molto semplice pagare per le visualizzazioni su youtube tramite annunci, ma è più difficile di quanto sembri ottenere buoni risultati. Dovrete ripassare diverse volte prima di trovare la configurazione giusta.