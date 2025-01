Migrazione, Fava (Inps): “Rendere Italia ancora più attrattiva per immigrazione”

“I fenomeni dell’immigrazione, nel corso dei decenni, sono mutati, ma il nostro Paese resta attrattivo. Rendiamolo ancora più attrattivo, così da rendere questa integrazione anche molto virtuosa, seguendo la cultura del nostro Paese”. Sono le parole di Gabriele Fava, presidente dell’Inps, a margine dell’incontro dal titolo “@Migrazione da fenomeno sociale a fattore identitario” organizzato da Inps e Fondazione Migrantes. L’incontro è stato occasione per approfondire i temi dei flussi migratori con particolare riferimento alle conseguenze in ambito pensionistico, anche in considerazione dell’impatto della tecnologia nella nuova società digitale.