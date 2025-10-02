Milano, A2a presenta 'A2a Life Ventures', veicolo societario per il sostegno all'innovazione green

Individuare, sviluppare e portare sul mercato soluzioni innovative nel campo della transizione energetica e dell'economia circolare: nasce con questi obiettivi A2a Life Ventures, il primo veicolo societario in Italia creato da una corporate per integrare tutte le leve dell'open innovation. A2a Life Ventures, presentata oggi a Milano al Piccolo Teatro Studio Melato, sarà il motore del progresso della Life Company, capace di sviluppare e testare soluzioni concrete digitali, fisiche e basate sull'Ai, all'interno del gruppo e poi sul mercato esterno.