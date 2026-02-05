Milano-Cortina 2026, Ricci (Eni), 'Con i valori dello sport e di Eni uniamo il Paese'

"Abbiamo deciso di supportare in modo così importante i giochi invernali di Milano-Cortina perché i valori dello sport coincidono con quelli della nostra azienda e dei nostri dipendenti. Il gioco di squadra, la competitività, la capacità di essere uniti anche nelle difficoltà sono valori che rispecchiano proprio quello che facciamo tutti i giorni. Il fatto di riuscire a seguire il percorso della fiamma con la torcia che abbiamo realizzato assieme allo studio Carlo Ratti di Torino, utilizzando materiali di riciclo, componenti biologici, tutto super sostenibile, è motivo di orgoglio anche perché l'abbiamo portata in giro per tutta l'Italia, toccando città, paesi, tutti i nostri stabilimenti, tutte le nostre attività produttive e quindi cercando di unire il più possibile il paese. Bene le Olimpiadi che sono un esempio di unione e di squadra, bene un'azienda grande come la nostra che rappresenta l'Italia nel mondo". Giuseppe Ricci, Direttore operativo Trasformazione Industriale di Eni, ha sottolineato l'impegno di Eni in questi giochi Olimpici di Milano-Cortina, al via il 6 febbraio. Eni, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha inaugurato Eni Winter Village, un villaggio diffuso sviluppato in collaborazione con la Regione Lombardia nell'area esterna di Piazza Città di Lombardia, a Milano, trasformata per l'occasione in un luogo dedicato al gioco, alla scoperta degli sport invernali e della fornitura di prodotti e servizi di Eni per contribuire alla sostenibilità dei giochi. A cominciare dai combustibili: complessivamente, oltre il 90% dei carburanti che Eni, tramite Enilive, fornisce per alimentare i Giochi è derivato da materie prime rinnovabili.