circle x black
Cerca nel sito
 

Milano Cortina 2026: Santandrea (Coca-Cola), ‘The Peak emblema del legame con Olimpiadi’

Alla presentazione dell’installazione a Milano: “Coca-Cola e Olimpiadi legate da 100 anni"

Milano Cortina 2026: Santandrea (Coca-Cola), ‘The Peak emblema del legame con Olimpiadi’
06 febbraio 2026 | 10.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Siamo molto orgogliosi di aprire il ‘The Peak’ by Coca-Cola. Uno spazio immersivo multimediale che vuole celebrare i valori olimpici e il legame storico che lega Coca-Cola alle Olimpiadi. Un legame di quasi 100 anni”.

Così Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, all’evento stampa dedicato all’apertura dell’installazione situata davanti al Castello Sforzesco a Milano, in Piazza del Cannone.

“All’interno del Padiglione - riprende - sarà possibile vivere diverse esperienze immersive, che permetteranno ai visitatori di entrare in contatto anche con la storia del passato. Il percorso comprende un’esposizione di torce storiche, approfondimenti sui nostri impegni in ambito di sostenibilità e una serie di esperienze uniche, pensate per essere condivise anche con amici e familiari”.

“Il rapporto tra Coca-Cola e il Movimento Olimpico si è consolidato nel corso delle edizioni dei Giochi Olimpici ospitate dal nostro Paese, a partire da Cortina 1956, passando per Roma 1960, fino ad arrivare a Torino 2006. Non vediamo l’ora di iniziare il percorso verso Milano Cortina 2026 e di continuare una tradizione che ci lega da così tanti anni", le sue parole.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Olimpiadi Milano Cortina 2026 sostenibilità
Vedi anche
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza