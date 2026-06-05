Missione a Bruxelles per Alis, 'focus su revisione direttiva Ets e transizione energetica'

Conclusa a Bruxelles la missione istituzionale di Alis dedicata ai principali dossier che interesseranno il futuro dei trasporti, della logistica, dell’intermodalità sostenibile, dell’energia e della competitività europea. Una fitta agenda di incontri che ha visto la delegazione Alis, composta dal vicepresidente e direttore generale Marcello Di Caterina, dal vicedirettore e coordinatore Alis Europe Antonio Errigo e dalla responsabile delle Relazioni istituzionali Diana Fabrizi, confrontarsi con rappresentanti del Parlamento europeo sui temi strategici per il settore, in particolare sulla revisione della direttiva Ets e del regolamento CO2. L’incontro con il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, in particolare, è stato l'occasione per confrontarsi sui temi prioritari per il comparto, in particolare sulla revisione della direttiva Ets per il trasporto marittimo, e sulle strategie necessarie per accompagnare la transizione energetica e digitale del sistema logistico europeo.

Durante la missione si sono poi svolti incontri istituzionali al Parlamento Europeo con Carlo Fidanza, vicepresidente esecutivo dell’Ecr Party e capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo; Massimiliano Salini, vicepresidente del gruppo Ppe e membro della commissione Envi per l’Ambiente, il clima e la sicurezza alimentare; Elena Donazzan, vicepresidente della commissione Itre per l’Industria, la ricerca e l’energia; Alessandra Moretti, membro della Commissione Envi per l’Ambiente, il clima e la sicurezza alimentare; Daniele Polato della commissione Inta per il commercio internazionale. E ancora con Paolo Borchia della commissione Itre e membro sostituto della commissione Tran per i trasporti e il turismo; Stefano Cavedagna, vicepresidente della commissione speciale Euds sullo scudo europeo per la democrazia e membro della commissione Imco per il mercato interno e la protezione dei consumatori. La delegazione, inoltre, ha partecipato alla roundtable sulle politiche europee per lo sviluppo delle filiere del biogas e del biometano organizzata dall’europarlamentare Dario Nardella, membro della commissione Agri.

Di Caterina, 'Importante opportunità per portare ad attenzione Ue istanze comparto'

"Questa missione a Bruxelles – dice Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di Alis – ha rappresentato un’importante opportunità per portare all’attenzione delle istituzioni europee le esigenze delle nostre imprese associate e per contribuire concretamente al dibattito sul futuro della mobilità e della logistica. Il confronto con il commissario europeo ai trasporti e al turismo sostenibili, Apostolos Tzitzikostas, assume un valore particolarmente rilevante in una fase in cui l’Europa è chiamata a definire scelte strategiche che avranno un impatto diretto sulla competitività delle imprese, sulla sostenibilità ambientale e sullo sviluppo dell’intermodalità".

Alis continuerà a garantire "il proprio contributo propositivo affinché le future politiche europee siano realmente in grado di sostenere crescita, innovazione e occupazione - assicura Di Caterina -, a iniziare dall'imminente revisione della direttiva sull'Ets che attendiamo per metà luglio e che auspichiamo possa recepire le nostre istanze, che abbiamo raccolto in un documento tecnico consegnato proprio nei nostri incontri presso le istituzioni europee". La missione a Bruxelles per Di Caterina, ha confermato il ruolo dell'associazione quale "interlocutore di riferimento nel dialogo con la Commissione e il Parlamento europeo, rafforzando l’impegno dell’associazione nel rappresentare le istanze del mondo produttivo e logistico italiano all’interno dei processi decisionali che definiranno il futuro della mobilità sostenibile e della competitività europea", conclude Di Caterina.