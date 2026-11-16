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Mobilità, Fnm celebra 100 anni di quotazione in Borsa

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16 novembre 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
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Nato nel 1877 per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie, il Gruppo Fnm (già Ferrovie Nord Milano) è quotato in Borsa dal 1926. Con l'evento '100 anni di mercato, di territorio e di futuro', a Palazzo Mezzanotte a Milano, il Gruppo ha celebrato il centenario della quotazione in Borsa. Un anniversario che ha riunito istituzioni, mondo economico ed esperti per riflettere non solo sul percorso compiuto, ma anche per sul ruolo che Fnm intende svolgere nel futuro della mobilità, dell'energia e dei territori.

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