Mobilità, sindaca Castelletti: “Sperimentazione auto a guida autonoma conferma nostra voglia di scommettere sul futuro”

“La nostra città ha voglia di scommettere sul futuro e lo ha sempre fatto. La scelta del brand, cioè del racconto della nostra visione, si condensa in quello slogan ‘Brescia la tua città europea’, perché è lì che vogliamo andare, in questo caso, offrendo anche la possibilità di una sperimentazione che esce potenzialmente dai confini della città e va in Europa”. Così la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, intervistata dall’Adnkronos in occasione dell’avvio della prima sperimentazione strutturata su strada urbana di un veicolo elettrico a guida autonoma di A2a. Il progetto vede la collaborazione della life company con il Politecnico di Milano ed è parte del programma di ricerca del MOST, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile.