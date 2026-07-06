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Mobilità sostenibile e città intelligenti, presentato a Roma la quarta edizione di Eco Festival

06 luglio 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, innovazione tecnologica e qualità della vita nelle città saranno al centro della quarta edizione di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in programma il 15 e 16 settembre a Roma Eventi – Piazza di Spagna. L'iniziativa è stata presentata nella sede nazionale dell'Anci, a Roma, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e dei partner della manifestazione. Il Festival si propone come occasione di confronto tra amministrazioni, imprese, associazioni ed esperti sui principali temi della transizione ecologica della mobilità. Tra gli argomenti che saranno affrontati figurano intermodalità, mobilità elettrica, sicurezza urbana, economia circolare, forestazione, innovazione digitale e intelligenza artificiale applicata ai trasporti e alla logistica. Tra le novità dell'edizione 2026 anche un'anticipazione dello studio dell'Osservatorio Audimob di Isfort sulla domanda di mobilità degli italiani. Nel corso della presentazione, i rappresentanti di Confcommercio, Fondazione Caracciolo e Trenitalia hanno evidenziato il ruolo della rigenerazione dei centri storici, dell'innovazione tecnologica per la sicurezza stradale e del potenziamento dell'intermodalità e del trasporto ferroviario regionale come strumenti per costruire città più sostenibili, accessibili e orientare alle esigenze delle persone.

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