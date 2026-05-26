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Mobilità: Tavazza (Locauto), 'orgogliosi di tornare nel noleggio a lungo termine'

26 maggio 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
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"Tornare a investire nel noleggio a lungo termine è motivo di orgoglio per Locauto perché questo business rappresenta le radici del nostro gruppo. Locauto nasce nel 1979 come società di noleggio a lungo termine per poi spostarsi, nel 2005, nel settore del noleggio a breve termine. Il nostro settore sta vivendo un momento di incertezza, per questo vogliamo dare risposte ai nostri consumatori". Lo ha detto Raffaella Tavazza, Ceo di Locauto Group in occasione dell'incontro con la stampa che ha anticipato l'annuncio della ripresa degli investimenti dell'azienda nel settore del noleggio a lungo termine.

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