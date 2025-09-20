circle x black
Mondo (Bper): "Supportiamo le imprese del settore nautico verso la transizione energetica ed ecologica"

La responsabile dell'ufficio lending products, solutions & sales di Bper Corporate & Investment Banking, all’evento ‘Esg per la nautica’ che si è tenuto durante il Salone Nautico di Genova

20 settembre 2025 | 10.10
Redazione Adnkronos
“Bper è al fianco del settore della nautica nei percorsi per la transizione energetica ed ecologica, grazie ad un progetto molto innovativo che è il ‘Sustainable Finance Lab’. Un progetto fatto in collaborazione con Rina e con Confindustria Nautica, che vuole supportare le imprese del settore nautico nei loro percorsi verso la transizione”. Così Adelaide Mondo, responsabile ufficio lending products, solutions & sales di Bper Corporate & Investment Banking, all’evento ‘Esg per la nautica’ che si è tenuto durante il Salone Nautico di Genova, organizzato da Confindustria Nautica, Rina e Bper Banca per presentare ‘Sustainable Finance Lab’ un progetto per supportare le imprese nel percorso verso la transizione green messo a punto dall'ente di certificazione, Rina, Bper Banca col supporto di Confindustria.

“Abbiamo preso questo impegno - prosegue Mondo - perché siamo consapevoli che oggi accompagnare le imprese verso percorsi di sostenibilità significa per loro creare valore, resilienza e far sì che il business nel tempo sia sempre più importante e sia sempre più volto alla produzione e realizzazione di valore aggiunto”. Fondamentale la collaborazione con Rina: “Ci aiuterà nelle certificazioni e nel supportare le imprese nella scelta di indicatori di sostenibilità ambientale, sociale o di governance che possono sviluppare nel loro percorso di crescita. Allo stesso tempo Bper supporterà queste imprese nella concreta realizzazione degli investimenti necessari a sviluppare questo percorso di transizione. Lo vogliamo proporre agli associati di Confindustria che hanno dimostrato di essere molto sensibili a questo tipo di situazioni e a questo tipo di opportunità”, conclude Mondo.

Sustainable Finance Lab Transizione energetica ed ecologica Imprese nautiche
