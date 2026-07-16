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Monopattini, oggi scatta l'assicurazione: ma solo uno su dieci ha la targa

A lanciare l'allarme è Assoutenti

Uomo in monopattino - Ipa/Fotogramma
Uomo in monopattino - Ipa/Fotogramma
16 luglio 2026 | 08.58
Alessandro Pulcini
LETTURA: 2 minuti

Da oggi 16 luglio, cambia tutto per chi possiede un monopattino elettrico. Scatta infatti l'obbligo di assicurazione, ma il debutto della nuova norma rischia di essere accompagnato da non pochi problemi. A lanciare l'allarme è Assoutenti, secondo cui tantissimi proprietari sono nell'impossibilità di mettersi in regola perché manca ancora la targa, indispensabile per stipulare una polizza valida. 

In base ai dati forniti dal Mit nei giorni scorsi, alla data del 30 giugno 2026 i contrassegni rilasciati a livello nazionale sono stati 133.135, con la conseguenza che poco più di un monopattino su 10 risulta oggi targato. Questo significa che esiste il rischio di un elevato numero di monopattini che, grazie alla mancanza di controlli in strada, continuerà a circolare senza targa, e quindi senza assicurazione, nonostante le multe previste da 100 a 400 euro in capo ai trasgressori.

Il veicolo poi per ottenere targa e copertura assicurativa deve essere conforme alle disposizioni di legge (marcatura Ce, potenza, velocità massima, indicatori di direzione, ecc.), ma non c'è un libretto a testimoniarlo, circostanza che apre possibili contenziosi in caso di sinistro stradale, anche in presenza di regolare assicurazione – evidenzia Assoutenti. “Il problema più grave si pone in caso di incidente causato da un monopattino non assicurato che produce danni a persone o cose – avvisa il presidente Gabriele Melluso – In tale situazione, infatti, a risarcire i danni saranno i cittadini onesti attraverso il Fondo di Garanzia per le vittime della strada che, come noto, viene finanziato dagli assicurati attraverso una quota prevista nelle polizze”.

“Alla base di tale corto circuito vi è la strutturale incapacità di far rispettare le norme del Codice della strada – denuncia Melluso – Se nemmeno le regole basilari come quella sull’uso del casco e sul divieto di circolare in due sul monopattino vengono rispettate nelle città italiane, difficile pensare che le nuove disposizioni su targa e assicurazione possano trovare ampio seguito tra gli utilizzatori di monopattini, i quali potranno continuare a farla franca grazie alla scarsità dei controlli in strada e al numero esiguo di multe comminate dalle forze dell’ordine”.

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