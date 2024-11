Montagna, Ghezzi (Anef):, 'Stagione al via, operatori pronti e carichi e buone prospettive'

Operatori "pronti e attrezzati" per l'avvio della nuova stagione sciistica che quest'anno promette un andamento decisamente positivo, con prenotazioni e richieste in corso già dalla scorsa estate, prezzi lievemente ritoccati, ma meno che negli ultimi due anni e tanto, tanto divertimento. Ora manca solo un po' di neve, oltre a un po' di freddo per mantenerla, ma per il resto sulle montagne italiane è tutto pronto: "Se venisse giù un bel metro di neve, apriremmo già domani mattina". Così Valeria Ghezzi, presidente di Anef- Associazione nazionale esercenti funiviari illustra all'Adnkronos il contesto che si appresta ad ospitare la nuova stagione sciistica 2024-2025. E non nasconde un certo entusiasmo: "Noi siamo pronti e carichi".

Tra le mete più gettonate, le Alpi la fanno sempre da padrone, ma considerando che quest'anno la ricorrenza di Sant'Ambrogio non può contare su un 'grande' ponte, cadendo di sabato, "ci aspettiamo che le località più battute per l'inizio della stagione saranno quelle più vicine alle città, dove si può andare e tornare in giornata. E dunque sarà sicuramente un turismo pendolare. Almeno all'inizio, poi vedremo. Penso anche a chi ha la seconda casa, in Val d'Aosta e in Valtellina, oltre ad una parte delle Dolomiti".

Proprio in queste ore al Nord Italia le temperature sono crollate, freddo e neve hanno già fatto la loro comparsa su Alpi, Prealpi e sui rilievi centrali del settore appenninico, a quote attorno ai 1000 metri. Le immagini della Val d'Aosta hanno immediatamente acceso gli entusiasmi degli amanti dello sci, che hanno già cominciato a rispolverare tute e scarponi. In ogni caso, puntualizza Ghezzi, "la situazione è molto in divenire. Noi intanto ci stiamo preparando e stiamo producendo neve con i generatori". Anche perché mancano solo due settimane a Sant'Ambrogio, il 7 dicembre, che viene tradizionalmente considerata la data di avvio della stagione, con l'apertura degli impianti: "C'è anche chi, se può, apre prima -dice-. In fondo le previsioni, devo dire, sono molto buone e per quest'anno si prevede un'ottima affluenza, vista la richiesta e le prenotazioni già pervenute agli alberghi".

Le prenotazioni risultano partite già dallo scorso settembre: "Il gradimento per la montagna c'è sempre ed è molto interessante -osserva la presidente Anef-. Per l'arco alpino specialmente. La provenienza dei turisti è più o meno al 50% tra Italia ed estero. Ed è bene che quel 50% di clientela italiana resti". Negli ultimi due anni, in effetti, la bilancia si è orientata un po' più verso l'estero: "La clientela internazionale ha segnato un leggero incremento, ma parliamo veramente di pochi punti percentuali". Il punto è che "noi vogliamo che gli italiani continuino ad amare lo sci e la montagna. Ecco perché dobbiamo domandarci perché sia diminuita la clientela italiana. E, credo, in parte sia una questione di prezzi".

Per quest'anno, però, le cose potrebbero migliorare: "Il rallentamento dell'inflazione ha consentito di limitare gli aumenti a quote inferiori rispetto agli ultimi anni". Del resto "i costi per noi erano aumentati in maniera stratosferica, con la componente energia in primis". Quest'anno, quindi, i prezzi potrebbero vedere aumenti limitati, compresi "tra il 2,5 e il 3,5 per cento". E non è tutto: "Molte stazioni hanno introdotto l'elemento della flessibilità, che premia chi acquista online o chi acquista lo skipass in anticipo". Si tratta di "una tendenza in atto già da qualche anno, ma che a mio modo di vedere continuerà a svilupparsi e a diventare sempre più importante nei prossimi anni", osserva Ghezzi. Ciò significa che "il listino diventa un punto sulla carta, da cui partire per salire o scendere, a seconda dei periodi, esattamente come succede negli alberghi o per treni e aerei. Diciamo che anche il settore impianti sta andando, come tutta la mobilità, in quella direzione".

Quel che più incoraggia gli operatori, poi, è che "sono in corso moltissimi investimenti sul settore. In Italia, ad esempio, solo quest'anno sono stati investiti oltre 300 milioni di euro, di cui 110 milioni per il Dolomiti Superski. Investimenti che servono essenzialmente a potenziare il sistema degli innevamenti. Molte risorse, poi, sono state concentrate sull'Appennino, visti i problemi degli ultimi anni, sia sugli innevamenti che per alcuni impianti nuovi o bacini per l'acqua". Anche perché "un bacino, se fatto bene, diventa anche una bella struttura per la stagione estiva". E l'anno prossimo, annuncia infine, "avremo in Italia il primo '3S', una tipologia particolare di impianto per alte portate, che è attualmente in costruzione. Si tratta di un impianto molto importante che richiede due anni di cantiere. E' una grande cabinovia e verrà realizzata a Canazei".