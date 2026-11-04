circle x black
Cerca nel sito
 

Moretti (Pd): "Ecomondo eccellenza ma sul palco solo uomini2

ALESSANDRA MORETTI (Maurizio Maule, Milano - 2012-09-18) - FOTOGRAMMA
ALESSANDRA MORETTI (Maurizio Maule, Milano - 2012-09-18) - FOTOGRAMMA
Segui Adnkronos su Google
04 novembre 2026 | 10.43
Mara Montanari
LETTURA: 1 minuti

“Sul palco di una fiera dedicata alla sostenibilità che rappresenta una vera eccellenza come Ecomondo, a parlare sono stati questa mattina solo uomini.

È davvero grave che ancora oggi dobbiamo assistere a simili scene quando sappiamo bene che anche nel campo dell’ecologia, della circolarità e riciclo le imprenditrici e manager occupano ruoli di grande responsabilità. Nonostante questo, le donne vengono tenute ai margini seppure impegnate in prima linea. Queste scelte danneggiano tutti noi perché ci riportano indietro di decenni , in un mondo antico dove gli uomini fanno politica e le donne sono semplici vallette”. Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti presente questa mattina all’inaugurazione di Ecomondo a Rimini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Elezioni Midterm Usa, democratici conquistano il Congresso
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video
Al via a Londra il WTM, l'Italia presente con uno dei padiglioni più grandi e visitati - Video
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video
Alluvione sull'isola di Rodi, auto e cassonetti trascinati via dall'acqua - Video
Spettacolo a Venezia, il delfino 'Nane' nuota accanto a un vaporetto - Video
Colorado, il fiume trascina una casa che si schianta contro un ponte - Video
Decreto bollette, Pichetto: "Al lavoro su criteri per riduzione prezzo energia" - Video
News to go
Congedo parentale, si allungano mesi con stipendio all'80%
Ucraina, bombe russe su una scuola usata per distribuire aiuti umanitari - Video
Ventunenne accoltella la madre nel bresciano, l'arrivo della Scientifica nella loro casa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza