Mostra 120 anni FS, Gabrielli (VIVE): 'Un viaggio nella storia d'Italia tra arte e modernità'

07 novembre 2025 | 10.50
Redazione Adnkronos
"Il percorso della mostra va visto tutto, perché è un viaggio che si articola attraverso quattro sezioni cronologiche che raccontano la storia delle ferrovie del nostro Paese, attraverso la correttezza delle informazioni storiche ma soprattutto attraverso le opere d'arte". Lo afferma Edith Gabrielli, direttrice generale del VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, in occasione della presentazione della mostra "Le Ferrovie d'Italia (1861-2025). Dall'unità nazionale alle sfide del futuro", organizzata con il Gruppo FS.

