Mundys sale in Getlink, acquisto fino a 9,5% capitale sociale

Mundys rafforza la sua posizione in Getlink, la società europea concessionaria del Tunnel della Manica. Oggi il gruppo ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione fino al 9,5% del capitale sociale di Getlink, dettagliando i termini dell'operazione: un primo 3,5% sarà acquisito immediatamente, portando così Mundys a detenere il 19% della società e fino al 24,9% dei dititti di voto e confermandola tra i principali azionisti del gruppo. Dopodiché Mundys potrà acquisire fino a un ulteriore 6,0% entro aprile 2026 (subordinatamente, quindi, all’ottenimento della autorizzazione regolamentare richiesta), arrivando così a incrementare la propria partecipazione in Getlink fino al 25,0% del capitale sociale e fino ad un massimo del 29,9% dei diritti di voto.

L’operazione "conferma l’impegno di lungo periodo di Mundys, avviato nel 2018, a sostegno di Getlink, del suo management, dei suoi collaboratori e della sua strategia di sviluppo nel lungo termine" e "si inserisce inoltre nella strategia di Mundys volta a rafforzare i propri investimenti in Francia, Paese europeo di primaria importanza al quale il Gruppo attribuisce un valore strategico e nel quale è presente nel settore delle infrastrutture da oltre dieci anni, adottando un approccio di stretta cooperazione con gli stakeholder e le istituzioni locali", si legge in una nota del gruppo. Che specifica: "Mundys potrà, in funzione delle condizioni di mercato, aumentare ulteriormente la propria partecipazione, senza alcuna intenzione di assumere il controllo né di richiedere la nomina di ulteriori membri nel consiglio di amministrazione".