My Selection 2025, De Simoni (Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena Igp): “Collaborazione consolidata con McDonald's ci dà grande soddisfazione”

“La collaborazione ormai consolidata con McDonald's ci dà grande soddisfazione. Quest’anno ho apprezzato soprattutto l’innovazione di questo evento, che ha voluto associare i nostri prodotti e i prodotti McDonald’s con la musica”. Sono le parole di Federico De Simoni, direttore generale Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena Igp, in occasione della presentazione dell’edizione 2025 di My Selection di McDonald’s. Le nuove ricette selezionate da Joe Bastianich rinnovano l’impegno di McDonald’s per valorizzare il Made in Italy di qualità.