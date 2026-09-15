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Napoleone (It-Ex): "Salone nautico di Genova eccellenza di grande tradizione"

Raffaello Napoleone - (Foto Adnkronos)
Raffaello Napoleone - (Foto Adnkronos)
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15 settembre 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
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Il Salone nautico internazionale di Genova “è un'eccellenza assoluta di grande tradizione, a sostegno e supporto di tutto il sistema della nautica italiana. Le scelte effettuate per questa edizione e gli investimenti focalizzati soprattutto sull'accoglienza e sulle esperienze fruibili rappresentano la strada corretta, assolutamente in linea con le dinamiche sociali odierne”. Sono le parole di Raffaello Napoleone, presidente It-Ex Italian Association of International Exhibitions, partecipando oggi a Milano alla conferenza stampa di presentazione del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal’1 al 6 ottobre nel capoluogo ligure e organizzato da Confindustria Nautica.

“Vedere una barca su un invasato o semplicemente ormeggiata all'ancora non è più sufficiente per concludere una vendita. Bisogna far provare il prodotto - afferma - Del resto è così in tutti gli aspetti della vita: vedere qualcosa senza poterla testare fa perdere la spinta all'acquisto, specie quando comporta un importante sforzo economico sia per il comprare che per il mantenere il bene. Le esperienze sono il vero motore del successo per molti settori, dall'automobile alla moda, fino alla nautica”.

Poi si sofferma sul contesto geopolitico internazionale: “La situazione geopolitica non rischia di impattare sul settore - afferma - È un dato di fatto con cui bisogna convivere e a cui occorre reagire. Da qui nascono i piani di ospitalità straordinaria promossi da Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e Maeci (ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale)”. E aggiunge: “Bisogna andare sul posto, promuovere l'evento e convincere a venire qui per far vivere un'esperienza che nei loro Paesi d'origine non potrebbero fare, sostenendo così il loro business. Sono fatti concreti e raggiungibili, ed è proprio la concretezza di questi progetti che le fiere devono promuovere e sostenere”.

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Nautica Genova It Ex
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