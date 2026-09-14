Nasce 'My Fair Plus', piattaforma per connettere fiere e territorio

Una piattaforma digitale che offre a chi partecipa a una manifestazione fieristica a Milano le opportunità culturali del territorio, i calendari degli eventi e anche le indicazioni per spostarsi in treno, per arricchire così la permanenza in Italia di visitatori ed espositori. Questo l'obiettivo di 'My Fair Plus – Beyond the Exhibition', la nuova piattaforma digitale promossa da Fondazione Fiera Milano e presentata oggi al teatro alla Scala di Milano.

“Con My Fair Plus mettiamo la forza delle fiere al servizio del territorio. Ogni anno oltre 4,5 milioni di persone visitano le manifestazioni di Fiera Milano, ma attraverso la comunicazione delle fiere possiamo raggiungere una platea potenziale di circa 15 milioni di persone in tutto il mondo. È un patrimonio straordinario di relazioni che vogliamo trasformare in un’opportunità di visibilità per le nostre eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche", ha detto il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti.

"Questo progetto che ha come obiettivo quello di mettere in dialogo il sistema fieristico con quello culturale e turistico è un'idea innovativa e molto forte", ha sottolineato in collegamento con la presentazione della piattaforma il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, ricordando che "l'Italia ha il portale turistico più forte d’Europa. Sarà molto importante collaborare insieme". “Le fiere - ha evidenziato l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso - richiamano ogni anno in Lombardia milioni di persone. Portarle anche nei nostri musei, nei teatri e nei luoghi d’arte è un’occasione che non possiamo perdere. ‘My Fair Plus’ può trasformare un viaggio di lavoro in una scoperta del territorio e fare in modo che la forza attrattiva di Milano produca benefici per tutta la regione".

"Creare occasioni di incontro tra chi arriva a Milano per lavoro e le sue eccellenze culturali significa offrire un’esperienza più completa della città e valorizzare quella capacità di accoglienza e di apertura che da sempre la contraddistingue”, ha detto Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala.

La piattaforma rappresenta il primo risultato concreto del protocollo per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale, nato dalla collaborazione tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, Regione Lombardia e i principali enti culturali del territorio. Il protocollo ha riunito, per la prima volta, attorno allo stesso tavolo un’ampia rete di istituzioni culturali con l’obiettivo di fare sistema tra fiere, cultura e territorio, unendo l’attrattività internazionale delle manifestazioni fieristiche alla ricchezza dell’offerta culturale e delle eccellenze italiane.

Accanto alle istituzioni culturali coinvolte nel progetto, My Fair Plus si arricchisce del contributo di partner attivi nei settori della mobilità, dell'accoglienza e dell'enogastronomia, con l'obiettivo di offrire un'esperienza sempre più completa e integrata. Trenitalia (Gruppo Fs) e Trenord partecipano all'iniziativa in qualità di mobility partner, facilitando la pianificazione degli spostamenti sul territorio, mentre MiCoDmc supporta visitatori ed espositori nell'individuazione di strutture ricettive e soluzioni di ospitalità. Sul fronte dell'enogastronomia, Fondazione Qualivita mette a disposizione la propria attività di mappatura e monitoraggio degli eventi e delle iniziative legate alle produzioni Dop e Igp, mentre l'associazione italiana ambasciatori del gusto contribuisce alla selezione di professionisti e realtà rappresentative dell'eccellenza gastronomica italiana, ampliando ulteriormente le opportunità di scoperta del territorio.

“Trenitalia è da sempre attenta al comparto fieristico e congressuale: in quest’ottica si colloca la partnership strategica con Fondazione Fiera Milano che ha l’obiettivo di incentivare l’uso del treno per raggiungere gli eventi del settore”, ha detto Francesco Cacciapuoti, direttore Sales di Trenitalia. "Ogni giorno mettiamo in campo un’offerta di oltre 2400 corse che raggiungono 460 stazioni in regione e nelle province limitrofe: è un valore per la mobilità business e leisure che siamo felici e orgogliosi di portare in questo progetto di Fondazione Fiera Milano", ha ricordato Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord.

My Fair Plus mette in connessione il calendario delle manifestazioni di Fieramilano con quello di mostre, esposizioni ed eventi culturali: già 350 quelli online, in un palinsesto in continuo aggiornamento. La piattaforma, inoltre, offre la possibilità di esplorare Milano attraverso percorsi tematici dedicati alle sue diverse identità, dai distretti del design e dell’innovazione ai luoghi meno noti ma rappresentativi del patrimonio culturale. A completare l’esperienza, 'Mia' un 'Ai concierge' che accompagna gli utenti con suggerimenti personalizzati, itinerari e contenuti costruiti in base agli interessi e alla durata del soggiorno.

My Fair Plus offrirà, inoltre, l’accesso a una selezione di esperienze e realtà rappresentative dell'eccellenza enogastronomica, consentendo a visitatori ed espositori di scoprire produzioni, percorsi e proposte legate alla tradizione gastronomica lombarda e italiana. La piattaforma è pensata per accompagnare espositori e visitatori nelle diverse fasi della loro esperienza: nella fase di pianificazione, possono accedere a un sito desktop ricco di contenuti, mappe e informazioni utili per organizzare la propria permanenza a Milano; durante la visita, invece, lo stesso ambiente digitale si trasforma in una web app accessibile anche tramite Qr Code all’interno degli spazi della fiera e senza necessità di download, con un'interfaccia pensata per guidare gli utenti tra gli spazi fieristici e le opportunità offerte dal territorio.