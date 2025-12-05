circle x black
Natale, Ferrero Rocher illumina con albero in piazza San Carlo a Milano

05 dicembre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ferrero Rocher quest’anno illumina una delle piazze più scenografiche di Milano, Piazza San Carlo, con un’installazione che celebra l’iconica piramide dorata simbolo di Ferrero Rocher e sinonimo di festa ed eleganza. Lo si legge in una nota.

Quello di Ferrero Rocher, infatti, è molto più di un albero di Natale, in quanto espressione di una delle forme più simboliche che ci accompagnano nel periodo natalizio, la Piramide Ferrero Rocher. Una spettacolare struttura su base dorata alta 6 metri, addobbata con migliaia di sfere dorate e avvolta da un nastro luminoso firmato Ferrero Rocher accoglierà il pubblico dall’8 dicembre 2025 fino al 4 gennaio 2026. In aggiunta, Ferrero Rocher ha contribuito alla realizzazione delle luminarie situate in Viale Mario Rapisardi.

Cittadini, passanti e turisti oltre ad ammirare l’albero, potranno anche partecipare alle iniziative pensate da Ferrero Rocher per rendere davvero speciale il "Natale degli Alberi”, il progetto patrocinato dal Comune di Milano. L’installazione sarà arricchita dalla presenza quotidiana di un calligrafo professionista che personalizzerà 8000 palline dorate, con un nome o un messaggio di auguri, trasformandole in un omaggio esclusivo per decorare il proprio albero o creare un piccolo dono per sé o per i propri cari.

Le persone potranno inoltre affidare i loro messaggi anche al classico Libro degli Auguri di Ferrero Rocher affinché ognuno possa dedicare un pensiero a chiunque desideri. In occasione della cerimonia di accensione dell’albero Ferrero Rocher prevista per l’8 dicembre, un coro gospel di 16 elementi, dalle 18:30 alle 19:00, accompagnerà l’inaugurazione con canti classici natalizi. Il coro gospel allieterà gli amanti della musica natalizia anche il 13 dicembre dalle 15:00 alle 15:30 e il 20 e il 24 dicembre dalle 18:00 alle 18:30.

