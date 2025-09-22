Nautica, al 65° Salone internazionale presentati i saloni nautici territoriali

Il 65° Salone Nautico di Genova ha proseguito il suo programma con la conferenza stampa di presentazione degli eventi territoriali del circuito italiano patrocinato da Confindustria Nautica a supporto dello sviluppo del settore. Ha aperto la conferenza stampa il saluto del Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti accompagnato dal Vicepresidente Marco Monsurrò, delegato allo sviluppo del Mezzogiorno, Zes e internazionalizzazione. "Nella giornata inaugurale del Salone Nautico abbiamo presentato l’analisi effettuata dal nostro Osservatorio Nautico Nazionale sul profilo del diportista italiano. Alcuni dati mi hanno colpito: l’80% degli armatori ha più di 50 anni, con una fascia maggioritaria (45%) tra i 60 e i 75 anni, mentre gli under 40 rappresentano appena il 4%. Il Mezzogiorno da solo concentra il 25% degli armatori ed è la prima macroarea per numero di giovani armatori – ha dichiarato Formenti. È chiaro che dobbiamo fare sistema e lavorare per favorire un accesso sempre più ampio alla nautica. In questa direzione il calendario coordinato degli eventi territoriali patrocinati deve diventare sempre più un sistema connesso e vogliamo lavorare con i nostri partner in tal senso".

Ha proseguito Monsurrò: "Siamo orgogliosi di aver contribuito a costruire un calendario ordinato e senza sovrapposizioni, e di poterlo promuovere grazie al megafono del Salone Nautico Internazionale. Ma vogliamo fare di più: metterci a disposizione per attività di formazione, promozione della cultura nautica, organizzazione di momenti di approfondimento e diffusione dei dati di settore, a sostegno degli operatori. L’obiettivo è fornire a ciascun organizzatore una fotografia più chiara del proprio bacino di utenza, così da facilitare anche le azioni di marketing territoriale". Alla conferenza sono intervenuti: Angelo Colombo, General Manager della Fiera Nautica di Sardegna (Marina di Porto Rotondo 7-10 maggio 2026); Giuseppe Meo, Presidente dello Snim - Salone Nautico di Puglia (Brindisi 9 -13 ottobre 2025 ); Alessandro Lanzafame, Presidente di Nauta – Salone Nautico del Mediterraneo (Catania 27/28 febbraio – 1° marzo, 5/8 marzo 2026); Giovanni Taucci, Presidente di Marina di Pescara per Sottocosta (24 – 26 aprile 2026); Andrea Ciulla per Seacily – Salone Nautico di Sicilia (Castellammare del Golfo, 16 – 19 ottobre 2025); Luciano De Fermo, Presidente del Consorzio Mare Lazio, per i Boat Days (Civitavecchia 20/22 marzo e 27/29 marzo 2026). A questi eventi si aggiunge il Salerno Boat Show in programma a Marina d’Arechi dall’1 al 9 novembre 2025, giunto quest’anno alla sua nona edizione.

Angelo Colombo: "La Fiera Nautica di Sardegna, in programma dal 7 al 10 maggio 2026 a Marina di Porto Rotondo nasce con il sostegno della Regione Sardegna – Assessorato all’Industria e si distingue per la forte vocazione al mercato del charter e dei servizi, oltre che per la presenza significativa di broker e operatori specializzati. Il patrocinio di Confindustria Nautica rappresenta un valore aggiunto fondamentale, in quanto inserisce la manifestazione in un calendario nazionale coordinato e senza sovrapposizioni. I risultati dell’ultima edizione sono stati incoraggianti, con circa 200 imbarcazioni esposte e 165 aziende partecipanti, confermando la capacità della Fiera Nautica di Sardegna di attrarre operatori e pubblico qualificato, nonostante le complessità logistiche di una location prestigiosa come Porto Rotondo”.

Giuseppe Meo: “Innanzitutto vi aspettiamo il 13 ottobre nella città di Brindisi. Il Salone Nautico di Puglia ha registrato una crescita sia a terra sia in acqua. Crediamo fortemente nella “cultura del mare” anche attraverso collaborazioni con istituti tecnici e nautici italiani e formazione specifica per l’industria. In tal senso, cercheremo di rivolgerci sempre più alle nuove generazioni perché si avvicinino alla nautica e al mare. Per questo sono molto utili iniziative come quella promossa dal Salone Nautico a Genova che ha previsto un biglietto ridotto a 13 euro per gli under 25”.

Alessandro Lanzafame: “I Saloni si confermano punto di riferimento per il settore nautico, sempre più frequentati da professionisti e cantieri che adottano strategie innovative. Il comparto chiede un riconoscimento istituzionale capace di dare ordine, risonanza e prospettive di crescita alla filiera, sottolineando la necessità di una rappresentanza unitaria e strategica a livello nazionale per esprimere pienamente il potenziale della nautica italiana. In questo percorso, il patrocinio di Confindustria Nautica assume un ruolo fondamentale, garantendo coesione, autorevolezza e una voce comune a sostegno dello sviluppo del settore.”

Giovanni Taucci: “ll Marina di Pescara, società interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Pescara, rappresenta uno dei poli più significativi della nautica dell’Adriatico. Con i suoi 240.000 metri quadrati di specchio acqueo nel cuore della città, ospita la manifestazione “Sottocosta – Salone Nautico del Medio Adriatico”, giunta alla sua dodicesima edizione. L’evento, in programma dal 24 al 26 aprile 2026, si distingue per la sua formula inclusiva: l’ingresso è gratuito e ogni anno accoglie un numero crescente di espositori e visitatori. Il patrocinio di Confindustria Nautica rafforza ulteriormente la rilevanza di Sottocosta, inserendolo nel circuito nazionale dei saloni territoriali che, in sinergia con il Salone Nautico Internazionale a Genova, costituiscono un volano strategico per la diffusione della cultura del mare e per lo sviluppo dell’intera filiera nautica”.

Andrea Ciulla: “Seacily 2025, giunto alla sua ottava edizione, ha un format collaudato tra terra e mare che si conferma vincente per coniugare esposizione, business e cultura del mare. Ogni anno il salone sceglie un porto diverso proprio per valorizzare i territori, confermando la centralità delle marine come motori di sviluppo e vere e proprie porte di accesso al territorio. Il patrocinio di Confindustria Nautica rafforza il legame tra il settore e il tessuto imprenditoriale locale, dando importanza, risonanza e crescita a quello che è l'industria nautica”.

Luciano De Fermo: “Quest’anno i Boat Days si spostano dalla Marina di Santa Marinella al Porto Vecchio di Civitavecchia per rispondere alle esigenze di crescita e offrire spazi più ampi. Grazie a questi vantaggi significativi, la manifestazione sarà in grado di accogliere un pubblico sempre più numeroso e qualificato. Il supporto istituzionale che Confindustria Nautica offre ai saloni territoriali testimonia l’impegno dell’Associazione a favore della diffusione di eventi di qualità, rafforzando la rete tra imprese e istituzioni."

Il programma della giornata ha visto susseguirsi una serie di appuntamenti che hanno intrecciato sport, cultura e testimonianze dal mondo della nautica. Il pomeriggio si è aperto con 'Un mare per tutti – Il racconto di una collaborazione che unisce', a cura de I Timonieri Sbandati, dell’Associazione Sics e di Osculati.

A seguire 'Missione Olimpia 2025', la straordinaria impresa organizzata dal Club del Gommone che torna protagonista con un progetto dedicato alle Olimpiadi invernali (Milano-Cortina 2026), un viaggio simbolico in gommone che collega idealmente l’Italia alle radici dello spirito olimpico. L’obiettivo è infatti Olimpia, dove per secoli le pòleis greche, anche in tempi di guerra, si sono sfidate in nome della pace, degli dei e dello sport. Un viaggio di 3.850 miglia di navigazione lungo le coste e le isole più affascinanti del Mediterraneo. Si è proseguito poi con il talk 'La sfida del tempo' a cura di Eberhard & Co. con Mario Peserico, General Manager di Eberhard & Co., in dialogo con il campione Miki Biasion. Interverrà anche Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse, con la moderazione di Savina Confaloni.

La giornata si è conclusa con l’appuntamento 'Incontri d’Autore' presso la Vip Lounge: la presentazione di 'Gossip da diporto', un libro di memorie, aneddoti e retroscena raccontati da Gaspare Borghini, uno dei protagonisti assoluti della cantieristica nautica italiana, con il supporto narrativo del giornalista Raoul De Forcade (Il Sole 24 Ore). Il libro ripercorre gli ultimi 50 anni della cantieristica italiana da diporto attraverso diversi aneddoti curiosi e divertenti.