Nautica: Chessa (Bper), 'Blue economy strategica per Genova e per il Paese'

"A livello mondiale l'economia del mare muove tra i 2,5 e i 3 trilioni di dollari all'anno, circa il 4% del Pil globale. In Italia parliamo di 76 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, pari a oltre il 3% del Pil nazionale, considerando però l'indotto e il contributo indiretto, l'impatto complessivo sfiora l'11%. La Blue Economy rappresenta una componente strategica per l'economia nazionale e per la Liguria, che in Italia si posiziona al primo posto per incidenza percentuale del valore aggiunto sulla propria economia complessiva". Lo afferma Eliana Chessa, responsabile Ufficio Studi Ricerche Innovazione di Bper Banca, intervenuta all'evento "Blue Economy: una leva strategica per il futuro" in occasione della giornata inaugurale del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, di cui Bper è partner, in svolgimento nel capoluogo ligure fino al 6 ottobre.