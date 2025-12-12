circle x black
Cerca nel sito
 

Nautica: Formenti (Confindustria Nautica), 'lavorare in sinergia per il nostro Sistema Paese'

12 dicembre 2025 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È chiaro e incontrovertibile quanto l'industria nautica italiana sia la migliore al mondo. Ce lo dimostrano anche i dati dell'export, dove abbiamo superato il navale mercantile e militare italiano e questo non era mai successo. Speravamo succedesse e lo abbiamo saputo alla fine del 2024 con il report di Cassa Depositi e Prestiti. Oggi parliamo di sinergie: di fare squadra non solo al nostro interno, ma anche con le associazioni nazionali del nostro settore, extra settore, con istituzioni e apparati statali, di modo che si lavori in sinergia per il nostro Sistema Paese". Sono le parole di Piero Formenti, presidente Confindustria Nautica e presidente Saloni Nautici, in occasione del convegno 'Nautica: Nuovi Paradigmi Per L'industria Made In Italy: relazioni internazionali, economia, politica industriale e normative di una filiera che guida la manifattura italiana e guarda al mondo', l'Assemblea Soci annuale di Confindustria Nautica, svoltasi presso la Camera dei Deputati a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza