Nautica: Lni e Re.na rinnovano accordo per formazione futuri professionisti del mare

Lega Navale Italiana (Lni) e Rete Nazionale dei Nautici d’Italia (Re.Na.) rinnovano la sinergia avviata lo scorso anno mettendo al centro la formazione sportiva e valoriale dei futuri professionisti del mare. È stato siglato, presso la Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana, il rinnovo dell’accordo di collaborazione tra l’ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana e Maria Rosa Valente, presidente della Rete Nazionale dei Nautici d’Italia e dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giovanni Caboto” di Gaeta.

L’intesa tra la Lni, il principale ente pubblico non economico a base associativa che si occupa di mare e acque interne in Italia e la Re.Na, l’associazione che riunisce e rappresenta gli Istituti Nautici italiani, ha lo scopo di offrire a studentesse e studenti delle opportunità formative legate alla nautica da diporto e alla pratica degli sport della vela, della canoa e del canottaggio. L'accordo mira anche ad intensificare la collaborazione sul territorio tra istituti nautici e strutture periferiche della Lega Navale Italiana, consolidando i progetti locali da tempo avviati e mettendo le basi per nuove progettualità comuni nell'ambito della diffusione della cultura del mare, della promozione sportiva, della formazione nautica e della salvaguardia ambientale, con una particolare attenzione alla partecipazione e all’inclusione nelle attività di studentesse e studenti con fragilità o disabilità.

Con l’occasione, è stata annunciata la seconda edizione del "Trofeo Challenge Lni-Re.Na", che si disputerà a Palermo, presso la locale Sezione della Lega Navale Italiana, dal 10 al 12 aprile prossimi. Si tratta una competizione velica su barche di mini-altura che vedrà sfidarsi gli equipaggi degli istituti nautici provenienti da diverse città italiane, che effettueranno la propria preparazione sportiva presso le basi nautiche delle Sezioni della Lni. Sono previste, inoltre, iniziative congiunte per celebrare la "Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara" (11 aprile).

"Il rinnovo dell’accordo tra la Rete Nazionale degli Istituti Nautici e la Lega Navale Italiana – dichiara Maria Rosa Valente, presidente della Re.Na. – consolida un legame strategico per la formazione dei futuri professionisti del mare. Non si tratta solo di formazione, ma di una sinergia operativa che unisce il mondo della scuola a quello della cultura marinaresca attiva. Grazie a questa collaborazione gli studenti potranno integrare le ore di studio con attività pratiche a bordo e presso le Sezioni della Lni, facilitando l'acquisizione di competenze nautiche specifiche. Inoltre la Lni con i suoi interventi negli istituti potrà rimarcare l'importanza dei valori della nautica solidale, della sicurezza in mare e del rispetto delle regole, fondamentali per chi intraprenderà carriere nella Marina Mercantile, Marina Militare e in qualsiasi ambiente lavorativo. Ci si è prefissati, anche, di sviluppare progetti comuni per la salvaguardia degli ecosistemi marini, trasformando gli studenti in veri e propri 'ambasciatori' dell'ambiente. Il valore strategico di questa firma garantirà ai futuri ufficiali, tecnici e professionisti del settore marittimo una preparazione che va ben oltre i libri di testo. Unire l'eccellente formazione erogata dagli istituti Nautici all'esperienza capillare della Lega Navale significa investire direttamente sull'Economia del Mare (Blue Economy) italiana. Con questo accordo, il mare smette di essere solo una materia di studio e diventa il campo d'azione quotidiano dove formare il carattere e la professionalità dei giovani".

"La Lega Navale Italiana mette da sempre al centro della propria missione istituzionale i giovani – afferma Donato Marzano, presidente della Lni –. La sinergia con le istituzioni scolastiche, ed in particolare con gli istituti nautici, è di vitale importanza per l'associazione e il rinnovo di questa collaborazione con la Re.Na. mira a rafforzare ulteriormente le sinergie sul territorio tra le Sezioni della Lni e gli istituti nautici per progetti comuni che mettano al centro l’educazione ai valori del mare, quali il rispetto, la solidarietà, la competenza e la sostenibilità. Siamo particolarmente lieti del fatto che gli istituti nautici adotteranno la Carta dei Valori della Lega Navale Italiana e il Ventalogo del Mare, che abbiamo realizzato insieme a Marevivo: due documenti importanti per orientare i giovani sulla giusta rotta da seguire in mare e nella vita".