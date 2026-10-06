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Nautica: Piana (Regione Liguria), ‘opportunità strategica’

Alessio Piana - Adnkronos
Alessio Piana - Adnkronos
06 ottobre 2026 | 15.14
Francesca Romano
LETTURA: 1 minuti

“Siamo molto soddisfatti per l'esito di questa edizione, che conferma come il Salone Nautico sia un appuntamento attesissimo e una grande opportunità di crescita e sviluppo per il sistema economico non soltanto della città di Genova, ma dell'intera Liguria. Parliamo di un evento dalla spiccata attrattività internazionale e con una fortissima attenzione a livello nazionale, caratterizzato da numeri sempre più rilevanti in termini di partecipazione del mondo produttivo”. Lo ha affermato Alessio Piana, assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria, intervenendo nel corso della conferenza stampa di chiusura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, ospitato negli spazi del Waterfront di Levante e accompagnato dal pay-off ‘We are made of sea’.

"Questa kermesse è stata un'occasione fondamentale per valorizzare il lavoro portato avanti dall'amministrazione regionale a sostegno della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, offrendo risposte e spazi concreti al mondo delle startup. Il Salone ha rappresentato un contesto ideale per dibattere le diverse sfide dell'economia del mare, con lo sguardo proiettato al futuro e con un'attenzione costante alla sostenibilità ambientale", ha aggiunto.

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Salone Nautico Genova mare
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