Nautica, Unasca: arriva patente D1, mare si apre ai giovani da 16 anni

Dai primi di giugno al via i corsi per sostenere gli esami

È ufficiale: nasce la patente nautica D1, una nuova abilitazione pensata per i più giovani, che da oggi potranno navigare a motore già dai 16 anni. Un traguardo atteso da anni e fortemente voluto da Unasca, l’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, che accoglie con entusiasmo la pubblicazione del decreto direttoriale firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dai primi di giugno partiranno i corsi dedicati per prepararsi al conseguimento della nuova patente D1.

Con la D1 sarà possibile navigare di giorno fino a 6 miglia dalla costa con natanti fino a 10 metri di lunghezza e moto d’acqua, con motori fino a 115,6 cavalli (85 kW). La firma del decreto da parte della Dottoressa Patrizia Scarchilli, Direttrice Generale per il Mare, il Trasporto Marittimo e le Vie d’Acqua Interne, completa l’iter iniziato con il decreto di novembre, rendendo operativa la nuova patente grazie alla pubblicazione dell’elenco ufficiale dei quiz. "La D1 è una conquista per la sicurezza e la formazione dei diportisti - commenta Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole Unasca - un primo passo verso una nautica più consapevole, formata e responsabile".

Oggi è possibile navigare senza alcuna abilitazione con motori fino a 40,8 cavalli, ma la D1 rappresenta una nuova opportunità: offrire accesso a mezzi più performanti a chi sceglie volontariamente di formarsi, anche in assenza di obblighi. "Ci auguriamo - aggiunge Tommaso Boccanfuso, Responsabile Nazionale Scuole Nautiche Unasca - che questo titolo possa attrarre soprattutto i più giovani, offrendo loro competenze reali. È anche uno strumento per avvicinare alla formazione tanti diportisti ‘fai da te’ che oggi vanno in mare senza alcuna preparazione". Unasca, promotrice della riforma sin dal 2019, si conferma protagonista del rinnovamento della nautica italiana, con un impegno concreto su formazione, sicurezza e accessibilità.