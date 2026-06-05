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Nautica, Vitulano (Cfo Italia Yachts): "Vela tra sport e tecnologia per attrarre nuove generazioni"

Susanna Vitulano - (Adnkronos)
Susanna Vitulano - (Adnkronos)
05 giugno 2026 | 19.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I grandi eventi sportivi rappresentano un volano decisivo per lo sviluppo della nautica e della vela, contribuendo anche ad avvicinare le nuove generazioni al settore". È quanto ha affermato Susanna Vitulano, Cfo di Italia Yachts, intervenendo alla Convention Satec 2026 organizzata a Borgo Egnazia, a Fasano.

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"L’ausilio dei grandi eventi incide tantissimo e può essere un importante propulsore per la crescita della nautica e della vela - ha spiegato Vitulano - è necessario investire nella formazione e nella diffusione della cultura del mare fin dall’infanzia".

"Bisogna iniziare dai più piccoli - ha aggiunto - abbassando le barriere di accesso e investendo sulla formazione per far crescere sia gli armatori sia i giovani che possono entrare nella filiera". Vitulano ha richiamato il ruolo di eventi internazionali come l’America’s Cup e dei successi della vela olimpica italiana come strumenti di promozione. "La vela sta cambiando anche dal punto di vista tecnologico e questo permette ai giovani di avvicinarsi a uno sport non solo legato alla tradizione e al mare, ma anche all’innovazione e alla tecnologia".

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nautica vela tecnologia giovani sport
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