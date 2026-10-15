Nicolais (Maire): "Approccio a sostenibilità imprescindibile per aziende"

''La nuova economia che sta nascendo e che punta a decarbonizzare i processi deve per forza fare i conti con le risorse e con i bisogni di aree territoriali specifiche, oltre che con le grandi dinamiche globali. Noi di Maire stiamo lavorando molto su questo, c'è un tema di strategia territoriale dove cerchiamo di mettere insieme processi di decarbonizzazione dell'economia e i bisogni delle imprese di ricevere supporto in termini di sostenibilità. Oggi è imprescindibile per un'azienda un approccio di ampia responsabilità". Sono le parole di Carlo Nicolais, External Relations & Sustainability Maire e DG Green Innovation ITS Academy, nel corso dell'evento Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', svoltosi a Palazzo dell'Informazione a Roma.